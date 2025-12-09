El CEP Antonio de Ulloa inicia un proyecto de cuentoterapia

El CEP Antonio de Ulloa de Cartagena inicia un nuevo proyecto de innovación con su alumnado llamado ‘De la tradición oral de nuestros antepasados al aula: la cuentoterapia como herencia de la sabiduría ancestral’.

Este proyecto pretende mejorar la calidad de la educación de todo el alumnado a través de la cuentoterapia, ofreciendo recursos, herramientas y metodologías adecuadas para la mejora de la convivencia e inteligencia emocional de los estudiantes. La cuentoterapia se centra en el uso terapéutico y didáctico del cuento para fomentar el desarrollo emocional e integral del individuo.

Así que este proyecto de innovación propone la implementación sistemática de la cuentoterapia en los espacios impulsores de aprendizaje y con diferentes miembros de la comunidad educativa (alumnado, docentes y familias), adaptando el tipo de cuento y la metodología (narración, dramatización, debate, diálogo interno, silencios y reflexión) a las necesidades específicas de cada grupo.

Durante los meses de noviembre y diciembre el centro ha realizado un curso de formación, organizado por el CPR de Murcia en el centro, denominado ‘Cuentoterapia aplicada al aula’.

Para ello han contado con la presencia de dos ponentes expertos en la materia como son Lorenzo Hernández Pallarés, fundador de la Asociación Iberoamericana de Cuentoterapia, y Francisco Jorquera Amador, miembro y vocal de escuelas de la asociación.

Lorenzo Hernández es psicólogo y psicoterapeuta con más de 42 años de experiencia en Psicoterapia Clínica y Psicopedagogía, enfocó gran parte de su trabajo de los últimos 30 años al estudio del desarrollo moral y el aprovechamiento de las cualidades sanadoras de los cuentos tradicionales.

Por su parte, Paco Jorquera es psicólogo y psicoterapeuta infantil y juvenil con 23 años de experiencia y realizó la formación como cuentoterapeuta con Lorenzo Hernández.

El equipo docente del CEP Antonio de Ulloa ha disfrutado de estas horas de formación en la que algunos recordaron aquellos cuentos que les marcaron de pequeños y sintieron emoción escuchando los cuentos, despertando sentimientos de amor, rabia, miedos ocultos, sorpresa, deseo, aburrimiento, alegría...

Estas emociones los psicólogos las organizan en «ejes emocionales», ya que ante el par de emoción miedo-coraje, el eje emocional asociado es el de afrontamiento; ante la rabia-calma se encuentra el eje de la reactividad; ante la sorpresa-aburrimiento está el eje de activación mental; frente al rechazo-aceptación está el eje vinculativo, y por último, ante la tristeza-alegría está el eje anímico o eje de estado de humor.

Los expertos dejaron una batería de cien títulos de cuentos y estrategias dinamizadoras para llevar al aula. En el centro también crearán sus propios cuentos siguiendo las pautas de elaboración explicadas por el coordinador de este proyecto y especialista en pedagogía terapéutica de nuestro centro, Paco.

Así, pondrán en marcha, una vez concluida la formación, el proyecto ‘De la tradición oral de nuestros antepasados al aula: la cuentoterapia como herencia de la sabiduría ancestral’.