El CEIP San Juan de las Águilas, primer premio del concurso ‘Schoool Nurses Save Lives’

El CEIP San Juan de las Águilas está de enhorabuena. Los alumnos de las clases de cuarto y quinto de Primaria participaron el curso pasado en el concurso ‘School Nurses Save Lives’ y han ganado el primer premio.

Se trata de un concurso que surge de una iniciativa de participación en el estudio ‘Niños como multiplicadores de conocimientos en RCP: Impacto de los maniquíes de bajo coste en la comunidad’. En él se busca evaluar la efectividad de la enseñanza de la Reanimación Cardiopulmonar (RCP) en niños de tercero y cuarto de Primaria, utilizando maniquíes de bajo coste que ellos mismos elaboraron con materiales reciclados.

Este año han participado muchos centros de toda la Región de Murcia, y el grupo el CEIP San Juan de las Águilas destacó por su entusiasmo, implicación y por transmitir con claridad el valor de aprender y compartir la Reanimación Cardiopulmonar (RCP) como herramienta para salvar vidas. El aprendizaje de dichos conocimientos pretende ir más allá de los alumnos, convirtiéndolos en transmisores y multiplicadores de lo aprendido entre sus familias y la comunidad. Han contado con la implicación de las enfermeras escolares.

El premio consistió en un desfibrilador semiautomático (DESA) con señalética oficial y vitrina de protección, además de un curso de Soporte Vital Básico y uso del DESA acreditado por la Comunidad, donado por la empresa Emergency Global System (EGS), que recibieron en el acto celebrado el pasado viernes 28 de noviembre dentro de las Jornadas de Cardiogenética, en el Hospital Virgen de la Arrixaca de Murcia.