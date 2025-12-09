El CEIP Las Esperanzas deslumbra con una comedia musical bilingüe

Un grupo de diez alumnos de sexto de primaria del CEIP Las Esperanzas se subió a las tablas los pasados 28 y 29 de noviembre para estrenar una divertida comedia musical bilingüe, consolidando un año más su participación en las actividades de la Asociación de Angloparlantes del municipio (ADAPT).

El evento marcó un hito al ser la primera representación del grupo de teatro escolar en el nuevo Teatro Geli Albaladejo. La obra elegida para esta temporada fue Jack and the Beanstalk (Jack y las Habichuelas mágicas), un montaje que permitió a los jóvenes actores poner en práctica sus destrezas orales en lengua inglesa frente al público.

Además de la interpretación, los estudiantes deleitaron a los asistentes con dos elaborados números de baile preparados previamente en el centro escolar.

Como reconocimiento a su esfuerzo, el grupo de teatro ofreció un pase especial para el resto de los alumnos de primaria del CEIP Las Esperanzas. Esta función no solo sirvió para el disfrute, sino también para mostrar a la comunidad escolar que el esfuerzo y trabajo diario de sus compañeros ha tenido una gran recompensa.

La colaboración anual entre el CEIP Las Esperanzas y ADAPT continúa fomentando así el aprendizaje del inglés de manera lúdica e inmersiva.