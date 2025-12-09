Está causada por virus y afecta exclusivamente a los cerdos domésticos y jabalíes. Provoca en los animales fiebre alta, falta de apetito, enrojecimiento de la piel y hemorragias internas. Se transmite por contacto entre animales, por restos contaminados (como carne cruda o desperdicios), ropa, calzado, herramientas, ruedas de vehículos o incluso garrapatas. No se transmiten a los humanos. Su gran impacto es económico, porque obliga a sacrificar animales y bloquear exportaciones. Hay dos tipos distintos:

Es la más grave en la actualidad. Está causada por un virus muy resistente del que no existe vacuna ni tratamiento. Provoca una mortalidad que puede alcanzar el 100%.

Está causada por un virus distinto y sí existe vacuna.

Las autoridades han creado un perímetro de seguridad, con zonas de vigilancia que alcanzan hasta 20 kilómetros, restringiendo el acceso a parques y bosques de 91 municipios afectados. Se han desplegado unidades militares y agentes rurales para rastrear cadáveres de jabalíes, desinfectar y controlar los movimientos en la zona. También se aplican medidas de reducción de la población de jabalíes mediante captura y caza controlada para frenar la propagación del virus. Además, las granjas cercanas están sometidas a controles veterinarios para impedir contagios en cerdos domésticos.

Se está investigando. Se analiza la posibilidad de que el virus entrara a través de restos de alimentos contaminados transportados por personas, o incluso que el virus se hubiera escapado de algún laboratorio.

España sufre su primer brote de peste porcina africana desde 1994. El virus se ha detectado en jabalíes muertos cerca de Barcelona, en la sierra de Collserola, donde se han confirmado al menos 13 casos positivos. Las autoridades han activado un plan para evitar la expansión del virus y que no pase a las granjas de cerdos. La peste porcina no representa riesgo para humanos, pero podría tener importantes consecuencias económicas. España es uno de los mayores productores de cerdo de Europa y las exportaciones de productos porcinos ya están siendo suspendidas en varios países.