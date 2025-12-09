El CE INF-PRI Maestro Sixto López Navarro de Fortuna vivió unos días de emoción y aprendizaje entre el 1 y el 4 de diciembre, en los que las aulas y el patio del colegio se llenaron de algo muy especial: la empatía. Celebraron el Día de la Discapacidad con una ‘Semana de la Inclusión’ que les tocó tocado el alma y les enseñó el verdadero significado del respeto y el cariño mutuo.

Los escolares atendieron a una parte teórica antes de la práctica. | A.C.

Fue maravilloso, explican, ver a los alumnos mayores de 6º de Primaria asumiendo el rol de contar historias. Con la voz llena de dulzura, narraron cuentos a los más pequeños (desde 2 años hasta 4º de Primaria) protagonizados por personajes con alguna dificultad y/o discapacidad. No solo divirtieron, sino que explicaron con gran claridad los pictogramas y la accesibilidad cognitiva del centro, abriendo las puertas de la comprensión a todos. También expresaron las distintas capacidades con la imagen de unas mariposas que, aunque distintas en su vuelo, tienen el mismo derecho a volar.

Alumnos de los CEIP Azorín y San Félix visitan el Parque de Educación Vial

Por otra parte, el taller con el BSR Fortuna (Equipo de Baloncesto en Silla de Ruedas de Fortuna) para 1º y 2º de Primaria fue la actividad más conmovedora. Cuando los alumnos se sentaron en las sillas de ruedas, sintieron de verdad lo difícil que es superar las barreras. Esta vivencia práctica no fue solo una lección de vida, sino una poderosa inyección de sensibilidad, señalan. Practicar sus primeros tiros en la silla fue un triunfo a la superación.

El punto álgido de la semana fue el encuentro deportivo del alumnado de 5º de Primaria con los usuarios del Centro de Discapacidad ‘Reina Sofía’ de Fortuna. Más allá de las canastas y los pases, fue una mañana de convivencia pura. Alumnos y usuarios compartieron risas, sudores y la alegría de hacer ejercicio juntos. Aprendieron que el deporte es el lenguaje universal de la amistad y que la verdadera diversidad es un regalo, concluyen desde el centro.

Estudiantes de 5º de Primaria de los CEIP San Félix y CEIP Azorín visitaron la semana pasada el Parque de Educación Vial de Cartagena para participar en actividades que tienen como objetivo principal enseñar a los jóvenes la importancia de ser conductores y peatones responsables, promoviendo así una mayor conciencia sobre la seguridad vial.

Esta acción se enmarca dentro de un programa de formación más amplio, organizado por la Escuela de Seguridad Pública (ESPAC) en colaboración con el departamento de Educación del Ayuntamiento de Cartagena.

Lo que se busca es fomentar un entorno viario más seguro para todos, especialmente para los más jóvenes, que son a menudo los más vulnerables en las vías públicas.

Los estudiantes atendieron a una primera parte teórica, donde adquirieron conocimientos sobre la normativa vial y la importancia de respetar las señales de tráfico. Seguidamente pasaron a la parte práctica, donde tuvieron la oportunidad de aplicar lo aprendido mediante actividades interactivas que incluían el uso de bicicletas y karts a pedales.

Estas dinámicas permitieron que los alumnos experimentaran de primera mano lo que significa circular de manera segura y responsable en un entorno controlado, preparándolos para enfrentar con confianza las situaciones reales en el futuro.