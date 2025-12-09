Más de 400 escolares celebran el 47 aniversario de la Constitución en San Pedro del Pinatar

La Plaza Luis Molina de San Pedro del Pinatar acogió el pasado viernes el acto conmemorativo del 47 aniversario de la Constitución Española, en el que participaron alrededor de 400 alumnos de cuarto de Primaria junto a representantes institucionales y miembros del Consejo de la Infancia y la Adolescencia.

La jornada, organizada por la concejalía de Educación, incluyó dinámicas y actividades dirigidas por ‘La Higuera de la Poca Vergüenza’, con el objetivo de acercar de forma clara y entretenida los valores constitucionales a los escolares.

Durante su intervención, el alcalde, Pedro Javier Sánchez Aznar, destacó la importancia de la Constitución y los valores que recoge, como el respeto, la libertad y la convivencia, que fundamentan el Estado Democrático de derecho.

El primer edil también recordó que la Constitución garantiza derechos fundamentales en el día a día de los niños pinatarenses: «Podéis ir al colegio, practicar deporte, visitar al médico, opinar y participar en la vida del municipio gracias a esta norma que nos une como país».

El acto continuó con la entrega de ejemplares de la Constitución a los centros educativos, seguida de un divertido concurso en el que pudieron participar representantes de todos los colegios.

Uno de los momentos más solemnes fue la izada de las banderas de San Pedro del Pinatar, la Región de Murcia y España, mientras sonaba el Himno Nacional, a cargo de miembros del Consejo de la Infancia acompañados por el alcalde, el juez de paz y la directora general de Discapacidad, Miriam Pérez.

La jornada prosiguió con otras dinámicas en la que los alumnos demostraron, de manera divertida, los conocimientos adquiridos sobre la Carta Magna, en una actividad que refuerza la educación cívica y la participación activa de la infancia en la sociedad pinatarense.