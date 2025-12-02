Rafa Guerrero: "El uso de las tecnologías está afectando cada vez a edades más tempranas"

La semana pasada se celebró en la Región de Murcia el II Congreso de Bienestar Emocional y Promoción de la Salud Mental, promovido por la Consejería de Educación y Formación Profesional, con el objetivo de proporcionar a los docentes recursos para el desarrollo de prácticas preventivas en este ámbito y mostrar los últimos avances sobre la temática. Para ello contaron con ponentes como Gregorio Luri, Alba Cardalba, David Bueno y Rafa Guerrero, entre otros.

Entre las conclusiones que pudimos extraer de las diversas ponencias, destacamos la importancia de promover el apego seguro en los jóvenes y la evidencia del impacto negativo que el uso intensivo de las tecnologías y los dispositivos móviles está generando en menores, reflejado en el incremento de síntomas depresivos y ansiosos. Asimismo, se subrayó la importancia del juego frente al mero entretenimiento, con reivindicaciones ilustrativas como el señalamiento de que los traumatólogos están viendo disminuida su carga de trabajo, porque los menores ya no salen a jugar, al aire libre, sino que prefieren quedarse delante de la pantalla.

Entre los ponentes asistentes al Congreso, subrayamos la participación del psicólogo clínico y de la Salud por la Universidad Complutense de Madrid (UCM) y Doctor en Educación Rafa Guerrero. Y con motivo de su visita a Murcia, le realizamos una breve entrevista.

Para entrar en materia, le pedimos una definición de bienestar emocional. Para Rafa, el bienestar emocional es un concepto genérico del cual emanan otros aspectos como el estado por el cual la persona tiene la capacidad de poder reconocer lo que siente, gestionar las emociones y la capacidad de tomar decisiones para resolver problemas. Por lo que es un concepto que atañe a la gestión emocional.

Con respecto a la adolescencia y el uso de las tecnologías, Rafa comenta que el uso problemático de las tecnologías está afectando cada vez a edades más tempranas. Los menores están perdiendo el vínculo y las relaciones personales que se producen a través del juego. Hay una progresiva sustitución del juego por lo tecnológico.

Otra cuestión que no queríamos dejar pasar es saber qué está pasando con el profesorado y los niveles tan altos de ansiedad y de bajas laborales. Para Rafa, este es un problema estructural que proviene de la manera en la que las sociedades de ahora viven, pues no se fomentan los vínculos seguros. El experto asevera que esta sociedad hedonista y de resultados es la que está provocando una crisis de valores y de identidad. Ahora todo es público, todo puede difundirse en redes sin consentimiento. Los profesores tienen una gran carga de trabajo, hay pocos recursos y demasiada burocracia y las bajas laborales en este sector son preocupantes.

Por último, preguntamos si aún estamos a tiempo de cambiar las cosas y con qué aspectos positivos nos quedamos. El experto apela a la sensibilización y al hecho de que ya podemos hablar de Salud Mental, que es ya un concepto a debate y que se está abogando por esta. Para Rafa, actuaciones como el Congreso realizado en Murcia sirven para sensibilizar y hacernos conscientes de la importancia del bienestar emocional y digital y la apuesta firme por volver a los vínculos.