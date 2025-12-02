‘Educando en Justicia’ convierte el CEIP Nuestra Señora de las Mercedes en un tribunal

Las aulas del CEIP Nuestra Señora de las Mercedes cambiaron los libros de texto por togas y martillos de juez. Gracias al programa ‘Educando en Justicia’, promovido por el Servicio de Programas Educativos de la Consejería de Educación de la Región de Murcia, los escolares de Puebla de Soto tuvieron la oportunidad de vivir en primera persona cómo funciona el sistema judicial español.

El magistrado Joaquín Ángel de Domingo acompañó a los alumnos durante el juicio representado. | L.O.

El evento central de la jornada fue la representación de un juicio de menores, una actividad que permitió a los alumnos comprender los mecanismos de resolución de conflictos de una manera práctica y vivencial.

Pequeños jueces para grandes lecciones

Los protagonistas de la simulación fueron los propios alumnos mediadores del centro.

Previamente formados como Jueces de Paz, estos estudiantes asumieron la responsabilidad de dirigir la vista oral ante la atenta mirada de sus compañeros, quienes actuaron como público en la sala de vistas improvisada en el colegio.

La actividad contó con un invitado de excepción: el magistrado Joaquín Ángel de Domingo. Su presencia no fue meramente testimonial; el juez acompañó a los estudiantes durante el proceso, aportando realismo a la escena y guiando a los pequeños en la interpretación de las normas y el valor de la imparcialidad.

Educación y diversión de la mano

Más allá de la formalidad del acto, la jornada destacó por el entusiasmo de los participantes. Según fuentes del centro educativo, «los niños se lo pasaron muy bien», logrando el difícil equilibrio entre la diversión y el aprendizaje profundo.

A través de esta teatralización, los estudiantes no solo descubrieron el funcionamiento técnico de un juicio, sino que interiorizaron valores fundamentales para la convivencia escolar y social, tales como la importancia del diálogo, la responsabilidad de los actos propios, el papel de la justicia como garante de la paz social y un compromiso con la convivencia.

El programa ‘Educando en Justicia’ continúa consolidándose como una herramienta clave de la Consejería de Educación para acercar las instituciones públicas a los más jóvenes.

Iniciativas como la vivida en Puebla de Soto demuestran que, cuando se dota a los alumnos de las herramientas adecuadas, son capaces de entender y respetar las normas que rigen nuestra sociedad desde una edad temprana, señalan desde el centro.

Además, el mismo día que tuvo lugar la actividad del programa ‘Educando en Justicia’, el centro pudo celebrar el Día Internacional contra la Violencia de Género.

Así, los alumnos del CEIP Ntra. Sra. de las Mercedes, como actividad enmarcada en el tema de la Semana Cultural de este curso: «la Mujer», vivieron una jornada escolar diferente, marcada por el descubrimiento y la participación.

El centro recibió la visita de Mª Ángeles Capapé, trabajadora social del dispositivo de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia de Género y Agresión Sexual del 112 de la Región de Murcia. El objetivo de la charla fue acercar a los más pequeños una realidad fundamental: el conocimiento de los derechos de chicos y chicas y los recursos de ayuda disponibles en nuestra Región.

La sesión se convirtió en un espacio dinámico donde los estudiantes pudieron resolver dudas y conocer cómo funciona el servicio de emergencias.

Los niños y niñas se lo pasaron genial, combinando el aprendizaje cívico con actividades amenas. Entre risas y preguntas, los alumnos descubrieron que la seguridad y el respeto son tareas de todos, convirtiendo la jornada en una experiencia educativa inolvidable.