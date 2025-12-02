Educación propone dar a conocer la Constitución

La Consejería de Educación y Formación Profesional publicó una resolución para que los centros sostenidos con fondos públicos trabajen con el alumnado actividades o proyectos de aprendizaje con los valores y principios básicos para la convivencia que contiene la Constitución Española, durante los días previos al 6 de diciembre, para conmemorar su 47 aniversario.

El fin de estas actividades es que el alumnado conozca sus derechos y deberes y por qué existen ciertas normas, procedimientos e instituciones. Además, los más pequeños trabajarán valores como la convivencia, la tolerancia, la igualdad y el respeto.

Las actividades serán programadas por los equipos docentes de ciclo, los departamentos de coordinación didáctica, el departamento de orientación y el departamento de actividades complementarias y extraescolares, y se deben desarrollar durante el horario lectivo.

La Consejería propone, a modo orientativo, una serie de actividades a los centros entre las que se encuentran iniciativas como ‘El rincón de la Constitución’, un espacio de exposición y difusión de contenidos, principios y valores de la Constitución con dibujos, carteles, murales, podcasts, vídeos, etcéter; ‘La Constitución es arte’, con creaciones artísticas usando herramientas digitales; ‘Nos representan y representamos’, para crear escenificaciones sencillas, trovos, monólogos, cuentacuentos y cortometrajes; y ‘Protagonistas de la Constitución’, para elaborar un documental sobre los actores de la Carta Magna.

A estas se añaden ‘Escape Room educativo’ para proponer al alumnado un reto por descubrir; ‘Somos Parlamentarios’, para la creación de un debate sobre la Constitución a modo de sesión parlamentaria, y otras actividades basadas en la lectura colectiva y la implicación de las familias. Otra de las sugerencias es utilizar distintos enlaces virtuales, como visita virtual al Congreso de los Diputados o el visionado de vídeos explicativos sobre la Constitución Española.

Asignatura sobre la Constitución y la Unión Europea

La Región de Murcia fue pionera el pasado curso en implantar la materia ‘La Constitución Española y la Unión Europea’, que se oferta como asignatura optativa en tercer curso de Educación Secundaria Obligatoria. Hasta el momento han curso la asignatura más de 700 alumnos.

Además, el Gobierno regional mantiene colaboración activa con diversas instituciones de la Región para fomentar el conocimiento de la Constitución entre el alumnado. Por ejemplo, con la Universidad de Murcia se puso en marcha el pasado curso la Cátedra de Educación Constitucional y también se colabora con la UMU en diferentes actividades, entre ellas la Olimpiada Constitucional de la Región de Murcia.

Conocer la Constitución Española es esencial para que los alumnos sean capaces de comprender los principios democráticos que rigen la sociedad, los derechos y deberes que poseen como ciudadanos y la organización del Estado. Además, este conocimiento fomenta la participación responsable y fortalece su formación cívica y les prepara para ejercer una ciudadanía activa, crítica y comprometida con la convivencia democrática.