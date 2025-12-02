El Consistorio de San Javier recibe al CEIP El Recuerdo

El alcalde José Miguel Luengo y varios concejales del equipo de Gobierno de San Javier recibieron la semana pasada a los alumnos de 2º de Primaria del CEIP El Recuerdo en el salón de Plenos, donde respondieron a sus preguntas. Las cuestiones, planteadas por los niños, de siete años de edad, estaban relacionadas con el proyecto que les ocupa durante el curso en el colegio, ‘Super ODS Misión un Mundo Mejor’, que este trimestre se dedica a Salud y Bienestar. Los alumnos trabajaron el tema, dividido en secciones, primero en el entorno escolar, después familiar y ahora lo hacen en el entorno del municipio.

En bloques de ejercicio físico y ocio, prevención accidentes, salud, agua e higiene, los niños se interesaron sobre cuestiones como qué les parece a los responsables políticos que lo niños estén enganchados a las pantallas o si creen que los niños de ahora se divierten de manera distinta a como lo hacían ellos de pequeños. Les preguntaron sobre cómo actuar ante desastres naturales como la dana reciente, de dónde viene el agua que llega a San Javier y entre otras muchas cosas, cómo mejorar los hospitales y centros de salud o cómo ayudar a las familias necesitadas.

También hubo tiempo para preguntar al alcalde cuándo decidió lo de ser alcalde y cuáles son sus funciones.

Las respuestas obtenidas se incorporarán al proyecto, que en el próximo trimestre centrará su atención en la mejora del planeta.