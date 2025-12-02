Ayuntamiento
El Consistorio de San Javier recibe al CEIP El Recuerdo
Alumnos de segundo de Primaria realizan preguntas al alcalde, José Miguel Luengo, y a varios concejales
L.O.
El alcalde José Miguel Luengo y varios concejales del equipo de Gobierno de San Javier recibieron la semana pasada a los alumnos de 2º de Primaria del CEIP El Recuerdo en el salón de Plenos, donde respondieron a sus preguntas. Las cuestiones, planteadas por los niños, de siete años de edad, estaban relacionadas con el proyecto que les ocupa durante el curso en el colegio, ‘Super ODS Misión un Mundo Mejor’, que este trimestre se dedica a Salud y Bienestar. Los alumnos trabajaron el tema, dividido en secciones, primero en el entorno escolar, después familiar y ahora lo hacen en el entorno del municipio.
En bloques de ejercicio físico y ocio, prevención accidentes, salud, agua e higiene, los niños se interesaron sobre cuestiones como qué les parece a los responsables políticos que lo niños estén enganchados a las pantallas o si creen que los niños de ahora se divierten de manera distinta a como lo hacían ellos de pequeños. Les preguntaron sobre cómo actuar ante desastres naturales como la dana reciente, de dónde viene el agua que llega a San Javier y entre otras muchas cosas, cómo mejorar los hospitales y centros de salud o cómo ayudar a las familias necesitadas.
También hubo tiempo para preguntar al alcalde cuándo decidió lo de ser alcalde y cuáles son sus funciones.
Las respuestas obtenidas se incorporarán al proyecto, que en el próximo trimestre centrará su atención en la mejora del planeta.
- Viajeros en motocicleta llegan al pueblo murciano de Cehegín y se quedan de piedra: 'Un impresionante tesoro medieval con muchísimo que ofrecer
- La Inspección de Trabajo impone multas de más de 50 millones por fraude laboral a empresas de la Región
- En directo: Real Murcia-Alcorcón
- Nonduermas suspende la Navidad: 'No hay ánimos, las obras del AVE han reventado el pueblo
- Dos mujeres sorprenden a un albañil 'desnudo y excitado' en su piso de alquiler de Murcia
- Frescos al corte y 1.724 metros cuadrados: así es el nuevo supermercado que ha abierto en la Región de Murcia, Hiberber
- Grandes colas en la inaguración de Kawaii Café en Murcia: los primeros clientes tienen premio
- La Comunidad construirá una nueva rotonda para eliminar un ‘punto negro’ en la carretera de Cartagena a San Javier