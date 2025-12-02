La semana pasada el CEIP San Juan se vistió de fiesta para conmemorar dos fechas muy especiales para la comunidad educativa: Santa Cecilia, patrona de la música, y San José de Calasanz, patrón de los maestros y las maestras.

Alumnos y docentes asisten a las interpretaciones musicales del coro y la orquesta infantil del centro, bajo la dirección del profesor Ángel Carrillo. | L.O.

Desde las primeras horas de la mañana, los pasillos se llenaron de melodías gracias al coro escolar y la orquesta infantil del CEIP San Juan, que ofrecieron interpretaciones llenas de talento y entusiasmo. Estas actividades fueron organizadas desde el área de Educación Artística, bajo la dirección del profesor Ángel Carrillo Gimeno, quien impulsó esta jornada musical para rendir homenaje a la patrona de los músicos.

El CEIP San Juan celebra Santa Cecilia y San José de Calasanz

Después, el alumnado quiso mostrar su gratitud y cariño hacia quienes dedican su vida a enseñar. Gracias a la colaboración de Discantus, todos pudieron disfrutar de un desayuno típico de la cultura local cuando llegan los meses de frío: un delicioso chocolate con churros. Este momento se convirtió en una oportunidad para compartir risas, anécdotas y fortalecer la convivencia entre docentes y alumnado.

Estas dos celebraciones recuerdan que la educación y la cultura son pilares fundamentales de la comunidad, señalan desde el centro, y agradecen a todos los participantes por hacer de este día una jornada memorable.