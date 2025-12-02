RIMACUENTOS, PARA DIVERTIRNOS MIENTRAS TE LOS CUENTO
El caminante que se volvió a mirar sus huellas
Mayte Muñoz Fortuny
Cuando voy a la playa
y mi pie toca la arena,
voy dejando mis huellas,
que el mar borra sin ninguna pena.
De niña intentaba saltar hacia atrás,
desandar el camino recorrido
y posar mis pasos sobre mis antiguas
huellas…
Pero nunca lo logré.
Hay un poema hermosísimo
que nos recuerda
que todos somos caminantes:
Caminante, son tus huellas — Antonio
Machado
Caminante, son tus huellas
el camino y nada más;
Caminante, no hay camino,
se hace camino al andar.
Al andar se hace el camino,
y al volver la vista atrás
se ve la senda que nunca
se ha de volver a pisar.
Caminante, no hay camino,
sino estelas en la mar.
Y así aprendí
que la vida es una senda
donde siempre hay que elegir,
un dibujo que se traza mientras avanzas,
con la mirada puesta hacia adelante.
El pasado ya se ha ido;
no podrás alcanzarlo.
Pero guarda en tu mochila
cada enseñanza que te dejó.
Mira hacia adelante
con valentía y alegría.
Vive el hoy
con una sonrisa,
con la magia que esconde cada día.
Sonríe porque sí:
porque el viento sopla suave,
porque el sol roza tu cara,
porque la mañana se abre clara.
Caminante, caminante,
siempre puedes continuar,
pues los sueños van delante…
¡y se hacen al caminar!
