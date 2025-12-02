Astronautas en la Estación Espacial

La nave espacial rusa Soyuz MS-28 llegó el jueves pasado a la Estación Espacial Internacional tras un vuelo de tres horas. A bordo viajaron dos astronautas rusos y uno de la NASA. Tras las maniobras de acoplamiento, los tres se unieron a los siete ocupantes que ya estaban a bordo de la Estación Espacial (tres estadounidenses, tres rusos y una japonesa). La semana que viene, la Soyuz MS-28 regresará a la Tierra con los tres astronautas que son relevados por los nuevos, y quedarán de nuevo siete. Los nuevos tripulantes permanecerán ocho meses en la Estación.

LA ESTACIÓN ESPACIAL INTERNACIONAL

Es un satélite artificial tripulado que orbita la Tierra del tamaño de un campo de fútbol. Está situada a unos 400 kilómetros de altura y se mueve a una velocidad de unos 28.000 kilómetros por hora, de manera que da una vuelta completa a la Tierra en aproximadamente una hora y media. La Estación sirve como laboratorio para realizar experimentos de biología, física y medicina en condiciones de microgravedad. Consta de varios módulos y habitáculos y de 16 paneles solares que le suministran la energía. Desde el año 2000 permanece habitada de forma continua por astronautas que llevan a cabo experimentos, reparaciones y tareas de mantenimiento. La Estación Espacial está gestionada por un consorcio internacional de varias agencias aeroespaciales.

Saber más

PRINCIPALES AGENCIAS AEROESPACIALES

Son la NASA (Estados Unidos), Roscosmos (Rusia), ESA (Europa), CNSA (China), JAXA (Japón), ISRO (India), CSA (Canadá), KARI (Corea del Sur), AEB (Brasil) y ASA (Australia). Todas impulsan programas espaciales, investigación científica y misiones tripuladas y no tripuladas.

CURIOSIDADES

El cohete de lanzamiento de la nave Soyuz MS-28 iba decorado con dibujos realizados por niños enfermos de cáncer. Tras el despegue se observaron graves daños en la plataforma de lanzamiento. Antes del acoplamiento con la Estación Espacial, la nave completó dos órbitas alrededor de la Tierra, es decir, que el viaje no es en línea recta de la Tierra a la Estación.

OTROS LABORATORIOS ESPACIALES

Además de la Estación Espacial Internacional, otro gran satélite en órbita es la estación china Tiangong, una plataforma modular con laboratorios para diversos experimentos científicos. También hay varios satélites de pequeño tamaño, pertenecientes a varias agencias y universidades, para realizar experimentos concretos.