Abierta la convocatoria de becas para este curso de la Fundación Alfami

El Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz informa que la Fundación Alfami ha abierto la convocatoria general de becas correspondiente al curso académico 2025-2026. Estas ayudas están dirigidas a alumnos y alumnas del casco urbano y las pedanías que cuenten con una edad mínima de 10 años y estén empadronados en el municipio. La convocatoria abarca estudios de Educación Primaria y Secundaria, Bachillerato, ciclos formativos de Formación Profesional, enseñanzas de régimen especial como Música, Idiomas, Teatro o Danza, así como estudios universitarios.

La presentación de solicitudes podrá realizarse hasta el 22 de diciembre de 2025. Los impresos están disponibles en la Asesoría LEXEM, situada en la calle Raimundo Rodríguez, número 7, mientras que las solicitudes deben enviarse a la Fundación Alfami mediante el apartado de Correos 83 de Caravaca de la Cruz.

En el Registro General del Ayuntamiento también se encuentran las bases reguladoras de la convocatoria y la documentación requerida.

Las cuantías económicas establecidas son de 120 euros para Educación Primaria, 180 euros para Educación Secundaria Obligatoria, 350 euros para enseñanzas postobligatorias y 1.000 euros para estudios universitarios.

El patronato valorará los mejores expedientes académicos y también tendrá en cuenta circunstancias familiares que puedan justificar un apoyo adicional, como pertenecer a una familia numerosa o monoparental, la situación de desempleo de los progenitores o la existencia de discapacidad en alguno de los miembros.

Desde que estas becas comenzaron a otorgarse en el año 1989, la Fundación Alfami ha concedido cerca de 3.000 ayudas, con un importe acumulado que supera los 700.000 euros.

En la presente convocatoria se destinan 40.000 euros, con el propósito de seguir facilitando el acceso a la formación y premiar el talento del alumnado caravaqueño.

La entidad mantiene viva la voluntad de su fundador, Alfonso López Álvarez, quien dispuso la creación de una fundación benéfica destinada a apoyar a estudiantes con menos recursos.