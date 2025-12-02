El polideportivo municipal de San pedro del Pinatar albergó la semana pasada la jornada escolar de Campo a través, en la que participaron en torno a 500 corredores desde categoría prebenjamín a juvenil de los diferentes centros educativos de la localidad.

Más de 500 escolares corren en la jornada de Campo a través

El alcalde, Pedro Javier Sánchez, y el concejal de Deportes, Pedro Vivancos, asistieron a esta competición enmarcada en el programa de Actividad Física y Deporte en Edad Escolar 2025-2026 y que favorece la convivencia y el deporte entre escolares de diferentes centros educativos.

El Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar participa en este programa cada curso, con el objetivo de acercar a los más pequeños a deportes como el cross, atletismo, ajedrez, tenis de mesa, bádminton, fútbol sala, balonmano, minibasket mate, voley y voley playa.

Esta iniciativa está coordinada por la concejalía de Deportes, la dirección general de Deportes de la CARM y la comunidad escolar del municipio y, además de la puesta en práctica de diferentes modalidades deportivas, supone un lugar de encuentro entre los diferentes colegios e institutos de la localidad.

Además, San Pedro del Pinatar acogerá a lo largo de los dos últimos trimestres del curso más de una veintena de finales regionales, siendo espacio de convivencia para escolares de toda la Región de Murcia.