Más de 200 alumnos de tres centros celebran el Día del Comercio Local de Alcantarilla

Un total de 225 alumnos de 5º y 6º de Primaria de los CEIP Jara Carrillo, Las Tejeras y Jacinto Benavente participaronla semana pasada en la celebración del Día del Comercio Local en Alcantarilla, que organiza la Dirección General de Impulso al Comercio, Innovación Empresarial e Industrias y Oficios Artesanos en la Plaza Adolfo Suárez.

Durante la jornada «han tenido una oportunidad única de aprender de forma lúdica lo importante que es para la economía local, para el desarrollo de la ciudad y para la cohesión social cuidar y mantener el comercio local, porque ellos son los consumidores del futuro», según explicó la alcaldesa de la localidad, Paqui Terol.

Además de la charla con un comerciante del municipio, que contó a los alumnos la historia de su comercio, cómo es su día a día y la importancia de su oficio, los escolares tuvieron la oportunidad de participar en la elaboración de un mural colectivo sobre las características del comercio de proximidad y en el sorteo de dos cheques regalo entre todos los asistentes para gastar en los comercios de la ciudad.