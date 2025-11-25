Murcia celebra un Pleno Infantil histórico: inclusión, voz y derechos para la infancia

El pasado jueves, 20 de noviembre, el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Murcia se llenó de ilusión y compromiso con motivo del Pleno Infantil, una cita que cada año conmemora el Día Mundial de la Infancia y que en esta edición ha tenido un significado especial: por primera vez, participó un Centro de Educación Especial, el CEE Las Boqueras, convirtiendo el acto en un verdadero Pleno Inclusivo, Plena Inclusión.

La concejala de Educación, Belén López Cambronero, interviene durante el Pleno Infantil. | L.O.

Más de 185 escolares de cinco centros educativos —CEIP José Moreno, CEIP Antonio Díaz, CEIP Federico de Arce, Colegio Mirasierra y CPEE Las Boqueras— asumieron el rol de concejales y alcalde para debatir y dar voz a sus propuestas en torno al Derecho a la protección frente a la violencia, lema central de esta edición. Con manifiestos elaborados en el aula, intervenciones llenas de fuerza y frases que reivindican una infancia segura y feliz, los niños demostraron que la participación no es un gesto simbólico, sino una herramienta para construir ciudadanía.

Aunque el alcalde no pudo asistir, envió su saludo y apoyo a los participantes, en un acto que contó con la presencia de autoridades, entidades sociales y representantes de la comunidad educativa.

La emoción se hizo palpable cuando los alumnos del Colegio Las Boqueras intervinieron con pictogramas y lenguaje de signos, recordándonos que la inclusión no es una palabra, sino una realidad que se construye con gestos concretos. El centro llevó a cabo un trabajo previo de accesibilidad y anticipación, pictografiando las distintas dependencias del Ayuntamiento y preparando la anticipación visual a través de una historia social. Gracias a este trabajo, se logró crear un entorno seguro, predecible y amigable para el alumnado autista, facilitando su comprensión del espacio y reduciendo la ansiedad que pueden generar los entornos nuevos.

Durante la sesión, los alumnos y alumnas del CEE ‘Para Niños Autistas Las Boqueras’ también leyeron un manifiesto por la inclusión, en el que reclamaron una escuela y una sociedad más accesibles, respetuosas con la diversidad y comprometidas con la igualdad de oportunidades. Su voz, clara y valiente, fue recibida con una cálida ovación por parte de los asistentes al pleno.

El centro quiere, además, expresar públicamente su agradecimiento a la concejala de Educación, Belén López Cambronero, por su apoyo y sensibilidad hacia la inclusión educativa; a Cati Carrasco, por la organización impecable de un evento cuidado al detalle; y al director general de Atención a la Diversidad, Pedro Mondéjar, por acompañar al alumnado en un día tan especial.

Desde la Concejalía de Educación se destacó el trabajo que Murcia lidera en la Red Española de Ciudades Educadoras (RECE) con la temática ConVIVENCIAS en positivo, impulsando la prevención del acoso escolar y la creación de entornos seguros y respetuosos. Porque educar es prevenir y prevenir es educar.

El acto concluyó con un mensaje claro: “Cuando la infancia habla, la sociedad avanza”. Y con la certeza de que Murcia sigue apostando por una ciudad donde cada niño y niña pueda decir con orgullo: aquí tengo voz, aquí tengo derechos, aquí tengo futuro.