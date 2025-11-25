Hansel y Gretel: Ingenio frente a la adversidad

El cuento de Hansel y Gretel ofrece muchas escenas valiosas para analizar, cada una relacionada con distintas emociones y aprendizajes. En esta ocasión, me detendré en la escena en la que los hermanos caminan por el bosque de noche, sintiendo miedo y hambre. Ellos se perciben pequeños e indefensos frente a la inmensidad de los árboles, el viento que los roza y la soledad que los acompaña. Sin embargo, a pesar del miedo, no se rinden: piensan, buscan soluciones y se apoyan mutuamente. Recuerdan las migas de pan para no perder el camino de regreso, idean un plan para escapar de la bruja y logran mantener la calma ante el peligro. Con cada una de sus acciones, muestran ingenio, valentía y la capacidad de sobreponerse a las dificultades.

En la escuela, los niños también se enfrentan a desafíos y a veces a brujas y brujos que, aunque no sean tan peligrosos como un bosque encantado, pueden sentirse enormes y difíciles de superar. Resolver un problema complicado de matemáticas, preparar una exposición frente a toda la clase o enfrentar un conflicto con un compañero puede parecer aterrador, especialmente si sienten que no tienen los recursos para superarlo. Como Hansel y Gretel, la clave está en no rendirse y buscar soluciones creativas.

Imaginemos a Sofía y Miguel trabajando en un proyecto de ciencias. Al principio, los materiales que necesitaban no estaban disponibles y parecía imposible terminar la actividad a tiempo pero en lugar de abandonar, pensaron en alternativas: improvisaron materiales, se organizaron para dividir las tareas y finalmente, lograron completar el proyecto. La satisfacción que sintieron al ver su trabajo terminado fue enorme, mucho más grande que cualquier miedo inicial. Esa sensación de logro fortalece la autoestima y muestra que el ingenio puede superar la adversidad.

El cuento de Hansel y Gretel muestra la valentía interna que surge cuando nos encontramos con nuestros miedos y retos. Los niños, como los protagonistas del cuento, descubren que dentro de ellos hay recursos que no sabían que existían: creatividad, calma, perseverancia y colaboración. Cada pequeño obstáculo superado es un paso más para fortalecer la confianza en sí mismos.

Además, este cuento nos recuerda la importancia de apoyarse en los demás. Hansel y Gretel no hubieran logrado escapar solos, trabajaron juntos, escuchándose, cuidándose y animándose en esos momentos tan complicados. En la escuela y en la vida, la colaboración entre compañeros y familiares es muy valiosa. Cuando un niño ayuda a otro a entender una lección difícil, no solo refuerza sus propios conocimientos sino que también crea vínculos de apoyo, solidaridad y empatía. Aprender que no estamos solos frente a las dificultades es un mensaje profundo que los niños pueden llevar consigo durante toda su vida.

Hansel y Gretel nos muestran que el miedo y la incertidumbre son normales pero no deben paralizarnos sino impulsarnos. Esta historia invita a reconocer las emociones: sentirse nervioso, inseguro o preocupado frente a un reto es natural y no disminuye tu valor ni tus capacidades. Lo importante es cómo responder, enfrentando la situación con ingenio, paciencia y confianza.

Este cuento de los hermanos Grimm, refleja que los desafíos pueden convertirse en oportunidades para crecer. Cada estrategia, cada idea creativa y cada paso valiente contribuye a la construcción de la autoestima.

Hansel y Gretel nos enseñan que aunque el camino sea oscuro y esté lleno de obstáculos, la creatividad, la valentía y la colaboración son las luces que nos guían y protegen. En la escuela y en la vida, al igual que en el bosque del cuento, aparecerán desafíos inesperados, es precisamente ahí donde los niños y mayores deben poner en práctica su ingenio, aprender a superar los aprietos y fortalecer la confianza en sus propias capacidades.