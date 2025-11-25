El sistema educativo reconoce un conjunto de dificultades o trastornos específicos del aprendizaje. El Trastorno del Aprendizaje se define como una dificultad concreta y persistente que aparece cuando un niño intenta aprender, aun recibiendo una enseñanza adecuada, con un nivel de inteligencia dentro de los parámetros de la normalidad y que cuenta con buenas oportunidades educativas y sociales. Este tipo de trastornos forman parte de los Trastornos del Neurodesarrollo y afectan al aprendizaje de las habilidades escolares (como leer, escribir, comprender textos o calcular).

Entre estos trastornos del aprendizaje encontramos las dificultades específicas en el aprendizaje de la escritura (disgrafía/disortografía). Estas están asociadas a: ejecución gráfica de la escritura; ortografía natural y arbitraria; usos gramaticales, morfológicos y sintácticos en la escritura y en la organización y planificación en la producción de textos.

Vamos a centrar este artículo en comprender qué es la disgrafía. La disgrafía es un trastorno de aprendizaje que afecta a la escritura y no se explica por discapacidad intelectual, sensorial o motora, ni por falta de estimulación o instrucción adecuada. Tiene que ver exclusivamente con el grafismo y no con las reglas ortográficas y sintácticas.

Síntomas

Los síntomas de la disgrafía son: escritura más grande de lo normal para la edad del sujeto; gran esfuerzo a la hora de escribir junto a un trazo torpe; alteraciones en cuanto al espacio, el tamaño, la ligadura de las letras, interlineado irregular y un trazo que hace muy difícil la lectura. También se asocia a postura inadecuada para escribir y la presión incorrecta del útil de escritura. En definitiva, la disgrafía se caracteriza por una escritura muy defectuosa, resultando difícil reconocer lo que el niño intenta expresar.

En la literatura científica al respecto, encontramos que algunas de las causas de la disgrafía se deben a hemi-inatención. Este es un síndrome neuropsicológico a consecuencia de una lesión cerebral o a retraso madurativo durante el desarrollo. Otros factores son: falta de automatización de los procedimientos de escritura de palabras; estrategias de escritura inmaduras; carencias en las capacidades metacognitivas de regulación y control de la actividad de escritura.

En un texto escrito por niño con disgrafía podremos observar dificultades con los márgenes y espacios inadecuados, se comen los márgenes; espacios excesivos entre líneas; grafismos donde se confunden o no se distinguen bien las letras; omisiones, sustituciones y separaciones de palabras. Letra gigante o mezcla entre mayúsculas y minúsculas sin criterio. Según el tipo de fallo, podemos hablar de disgrafía disléxica y disgrafía caligráfica.

La disgrafía disléxica es aquella donde se producen fallos como omisión de letras, sílabas o palabras, inversión del orden de las letras, uniones o separaciones de sílabas indebidas, agregado de letras y sílabas, invención de palabras. La disgrafía caligráfica tiene que ver con el tamaño y forma de las letras, el espacio insuficiente entre letras, palabras y renglones, problemas con la presión, la fluidez y el ritmo escritor, mala postura y tensión al escribir, mala dirección de los renglones.

Los alumnos con disgrafía tendrán que ser atendidos por sus profesores, realizando estos un plan de actuación personalizado donde aparezcan las medidas de atención a la diversidad para poder responder a sus necesidades educativas.