Direcmur Impulsa la Innovación Educativa en UMUInnova’25

La Asociación Direcmur (Asociación de Directivos de Centros Públicos de Educación Infantil y Primaria de la Región de Murcia) tuvo una participación destacada en las jornadas UMUInnova’25, celebradas en la Facultad de Educación de la Universidad de Murcia (UMU). Este encuentro anual se ha consolidado como un foro esencial para debatir y proyectar el futuro de la enseñanza.

El evento fue inaugurado el 18 de noviembre con la presencia de destacadas autoridades que subrayaron la importancia de la investigación y la transferencia de conocimiento al ámbito escolar. La apertura corrió a cargo de José Luján Alcaraz, rector magnífico de la Universidad de Murcia; Longinos Marín Rueda, vicerrector de Investigación y Transferencia de la UMU; Mari Carmen Balsas, directora general de Planificación Educativa y Recursos Humanos de la Consejería de Educación, y Catalina Guerrero Romera, vicedecana de Investigación, Transferencia y Comunicación de la Facultad de Educación.

Las autoridades destacaron la necesidad de una conexión fluida y constante entre la universidad y los centros educativos para garantizar una formación docente actualizada y una innovación constante.

La colaboración de Direcmur se materializó en dos mesas redondas cruciales, donde directivos y expertos pusieron en valor la labor innovadora que se desarrolla día a día en los centros educativos de la Región de Murcia.

La primera Mesa Redonda, el 18 de noviembre, versó sobre Experiencias Innovadoras y de éxito en la Región de Murcia. En esta sesión, moderada por Carlos Viedma Millán Chicharro, responsable territorial de Productos y Servicios Educativos Anaya, se compartieron directamente las estrategias de éxito que están transformando las aulas. Los participantes de Direcmur aportaron su visión desde la práctica diaria. Participaron Ramón Formoso, director del CEIP Miguel Delibes (Puerto de Mazarrón); Mª Luisa Sánchez Saorín, directora del CEIP San Cristóbal (Lorca); Shaila Marín Miñarro, del CEIP La Arboleja (Murcia), y José Antonio Ortega Estrada, del CEIP Gloria Fuertes (El Palmar).

La segunda Mesa Redonda, el 19 de noviembre, giró en torno a la Innovación Educativa en la Región de Murcia. Esta mesa profundizó en el panorama de la innovación, con una visión más institucional y de futuro. Moderada por Catalina Guerrero Romera, vicedecana de Investigación, Transferencia y Comunicación de la Facultad de Educación, contó con la voz de la asociación a través de su presidente, Rubén Escavy, también director del CEIP Federico de Arce, así como con Belén López, concejala de Educación del Ayuntamiento de Murcia; Isabel Saturno, presidenta de ADES (Asociación de Equipos Directivos de Secundaria), y Antonia Gómez, jefa del SIFOP (Servicio de Formación del Profesorado).

La vicedecana Catalina Guerrero Romera coordinó las actividades y moderó la segunda mesa, resaltando la importancia del trabajo conjunto de universidad y centros educativos. Expresó un sincero agradecimiento a la asociación por aceptar la invitación a formar parte de este importante encuentro y por su excelente labor.