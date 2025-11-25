El Día Mundial de la Infancia en San Javier, con los niños como protagonistas

Los niños fueron los absolutos protagonistas de la mañana del pasado jueves en San Javier con motivo de la celebración del Día Mundial de la Infancia que comenzaba con una feria del programa ‘Únete y te cuento’, que pone el foco en los alumnos con necesidades especiales y que agrupa a siete centros educativos del municipio, seguido de la lectura de un manifiesto que prepararon los alumnos del CEIP Severo Ochoa, centrado en la seguridad en el entorno digital.

Finalmente se celebró una sesión del pleno del CLIA, Consejo Local de Infancia y Adolescencia, en el que están representados todos los centros educativos, que tuvo lugar en el salón de plenos del Ayuntamiento. El Pleno del CLIA, al que asistieron alumnos de varios colegios como público, miembros de la Corporación y público general, sirvió para despedir a sus 17 integrantes, que dejan el órgano participativo infantil después de cuatro años en el cargo que ahora ocuparán los nuevos consejeros ya elegidos en sus respectivos centros.

Las principales preocupaciones demostradas por los niños y adolescentes del Consejo tienen que ver con la seguridad integral, y en particular en los centros educativos. La mayoría de sus propuestas aludían al profesorado a los que achacan falta de recursos para afrontar las problemáticas que surgen dentro de los colegios e institutos, por lo que piden, entre otras cosas, que el Ayuntamiento impulse cursos en este sentido.

Asimismo se muestran especialmente preocupados por las adicciones y el fácil acceso de sustancias adictivas y perjudiciales sobre las que piden más control, poniendo especial atención en las adicciones a la tecnología y sus peligros. Una de sus propuestas sugiere sustituir el uso de la tecnología a la hora de hacer trabajos en clase. También piden más esfuerzo en materia de salud y deporte.

El Pleno empezaba con las respuestas del equipo de Gobierno a las cuestiones que dejaron planteadas en la sesión anterior del Pleno, referidas en su mayoría a cuestiones de seguridad, tanto individual en el entorno educativo, como social, y de seguridad ciudadana. La concejala de Policía Alba Sánchez, y las ediles de Educación, María José Bernal y de Derechos Sociales y Familia, María del Mar Pérez, contestaron al Consejo, al que dieron cuenta de las acciones ya en marcha, como muchas de las relativas a cuestiones de seguridad, en la que también intervino uno de los dos agentes de Policía Tutor con los que cuenta la Policía Local. Asimismo se les informó, entre otras cosas, de que desde la concejalía de Derechos Sociales y Familia se ha puesto en marcha un curso para el profesorado con el objetivo de proporcionarle herramientas para afrontar las diferentes problemáticas que surgen en los centros.

El programa, organizado por la concejalía de Derechos Sociales y Familia para celebrar el Día Mundial de la Infancia, comenzaba en el Parque Almansa, con la celebración de la segunda Feria, que celebra el proyecto ‘Únete y te cuento’, que se inició en el colegio La Paz hace cuatro años con nueve niños y dos profesores y que ya cuenta con 130 niños y 60 profesores, a los que este año se han sumado las familias.

El proyecto, que asumió hace dos años la concejalía de Derechos Sociales y Familia, se centra en los alumnos de las Aulas Abiertas, y niños con cualquier necesidad especial de cualquier tipo y alumnado en general y suma un total de siete centros educativos.