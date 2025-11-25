‘Creatividad inclusiva’ lleva la diversidad a las aulas

Los ediles de Educación e Inclusión, Francis Gallego y José Antonio Consentino, visitaron la pasada semana, junto a la defensora de las personas con discapacidad del municipio de Águilas, Pepi García, el CEIP Las Lomas, en el que se llevaron a cabo, al igual que en el resto de centros de Educación Primaria del municipio, una serie de charlas y dinámicas enmarcadas en el proyecto ‘Creatividad Inclusiva’. Estas sesiones estuvieron enmarcadas en la programación desarrollada por el Ayuntamiento con motivo del Día Internacional de las Personas con Discapacidad que se celebra el próximo 3 de diciembre y tienen el objetivo de acercar al alumnado de 5º de Primaria a la realidad de la discapacidad y promover valores de empatía, inclusión y accesibilidad.

«Las charlas no solo informaron, sino que también despertaron reflexión, curiosidad y compromiso por parte del alumnado, que mostró una participación ejemplar a lo largo de todas las actividades», destacaba Adela Mendiola, responsable del proyecto.

Durante las intervenciones en las aulas se abordaron, de forma dinámica y adaptada a la edad del alumnado, distintos aspectos relacionados con la diversidad funcional y la accesibilidad.

La pregunta «¿Qué es la discapacidad?» fue uno de los temas principales, y se abordaron las diferencias entre discapacidad física, sensorial e intelectual. También se trataron las barreras visibles e invisibles en la vida cotidianas, así como la accesibilidad universal, explicando qué es, por qué es importante y cómo nos beneficia a todos.

Otros de los temas fueron el papel del comercio local como espacio inclusivo o la creatividad como herramienta para mejorar la vida de las personas con discapacidad.

El alumnado participó activamente, compartió experiencias personales y planteó preguntas que revelaron un interés genuino por comprender mejor las distintas realidades.

Las charlas permitieron que el alumnado adquiriera conocimientos significativos, entre los que cabe destacar una mayor comprensión de la diversidad funcional, diferenciando distintos tipos de discapacidad y reconociendo que no todas son visibles, la concienciación de las barreras que existen en la vida cotidiana y de su impacto en la participación social o la importancia del diseño universal, entendiendo que un entorno accesible es beneficioso para toda la población.

Los alumnos aprendieron, asimismo, a desarrollar la empatía, al reflexionar sobre cómo se sienten y qué necesitan las personas con discapacidad. Desarrollaron también su capacidad de análisis para detectar puntos de mejora en los comercios del municipio.

También se trabajó la creatividad aplicada, ideando eslóganes, dibujos y propuestas de accesibilidad dentro del proyecto intercentros.

Por último, se hizo hincapié en el sentido de responsabilidad social, para que los alumnos pudieran comprender que cada persona puede contribuir a que su comunidad sea más amable e inclusiva.

Es fundamental que los alumnos de Primaria aprendan sobre la discapacidad, ya que de esta forma se fomenta la empatía, el respeto y la inclusión desde edades tempranas. Comprender diferencias físicas, sensoriales o cognitivas reduce prejuicios, promueve la colaboración y garantiza que todos participen en igualdad de condiciones. La educación inclusiva prepara a la sociedad futura para valorar la diversidad y prevenir el aislamiento.