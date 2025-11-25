Comienza el programa de Deporte Escolar 2025/2026 en Totana

El programa de Deporte Escolar 2025/2026 en Totana arrancó la semana pasada con la celebración de la Jornada de Mate, en la categoría Benjamín, con la participación de los alumnos de 3º de Educación Primaria de los distintos centros de enseñanza del municipio.

Los niños y niñas se dieron cita en las cuatro sedes habilitadas para participar en una jornada de convivencia, en la que, además de jugar al mate, los niños y niñas del municipio pudieron disfrutar de la experiencia de conocer e interactuar con otros compañeros de los centros visitantes.

En la sede habilitada en el CEIP La Cruz coincidieron los alumnos del propio centro con los alumnos del Colegio Reina Sofía; en las instalaciones del Colegio La Milagrosa se encontraron los alumnos del centro y los del CEIP Santiago y CEIBAS Guadalentín, respectivamente; en el CEIP San José, los alumnos compartieron experiencia con los del CEIP Deitania; y en último lugar, en el CEIP Santa Eulalia se encontraron los alumnos del propio centro con los del CEIP Tierno Galván y los del CEIP Luis Pérez Rueda.

A lo largo de la semana, la Concejalía de Deportes envió la información correspondiente a la Carrera Popular del Día de la Constitución, que se llevará a cabo el 6 de diciembre, y a la Fase Local de Ajedrez, que tendrá lugar el sábado 13 de diciembre a partir de las 9.00 horas en el Polideportivo Municipal ‘6 de Diciembre’.

Del mismo modo, la Concejalía habilitará hasta el 30 de noviembre como plazo de inscripción para los centros que quieran participar en las Fases Locales de deportes de equipo, y posteriormente en la Fase Intermunicipal, junto a los municipios de Aledo, Alhama, Librilla, Águilas, y Mazarrón.

Desde la Concejalía de Deportes agradecen la organización, colaboración y promoción de todas estas actividades tanto por parte de los centros educativos, como de los propios docentes.