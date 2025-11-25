Cartagena ampliará en abril la Red Municipal de Escuelas Infantiles
Las instalaciones del Parque de la Rosa permitirán elevar la oferta en el municipio, que alcanzará las mil plazas
La Red Municipal de Escuelas Infantiles (EI) de Cartagena se ampliará con la incorporación de la nueva escuela del Parque de la Rosa en los próximos meses, lo que elevará la oferta, que alcanzará las mil plazas.
En una visita a la Escuela Infantil Municipal Virgen de la Caridad, una de las once existentes, la alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, confirmó la inminente ampliación de la red. «Incorporaremos dentro de unos meses la número 12 ya, con otras 100 plazas que se suman a una oferta que tenemos de 900 y, por tanto, serán ya mil plazas aproximadamente la oferta que tendremos en el municipio», informó.
Arroyo, acompañada del concejal de Educación, Ignacio Jáudenes, incidió también en la gratuidad de la escolarización de 0 a 3 años implementada por primera vez este curso en los centros municipales, una medida que ha llegado a «cerca de 900 niños en todas las escuelas infantiles municipales, y que ha supuesto que cerca de medio millón de euros se quede en el bolsillo de las familias», además de poner en valor el servicio ofrecido por los centros municipales y su importante papel en la conciliación, «aportan mucha tranquilidad, mucha seguridad a todas las familias que a diario dejan su tesoro más preciado aquí para poder trabajar o para no tener que renunciar al desarrollo de su vida personal y profesional».
En la visita, la alcaldesa realizó el recorrido por las instalaciones de la Escuela Infantil Virgen de la Caridad junto a la directora del centro y la responsable de la Unidad de Escuelas Infantiles, Isabel María Zamora, que enfatizó que estas escuelas «hacen una gran labor pedagógica y educativa con nuestros niños más pequeños, teniendo en cuenta que los primeros aprendizajes se viven con nuestros profesionales y con sus familias».
Por su parte, la directora de la Escuela Infantil Virgen de la Caridad destacó la confianza de los padres y la calidad de las instalaciones, que «están perfectamente equipadas en cuanto a espacios, medios, materiales y la comida se hace aquí en la escuela, adaptada por una nutricionista a las edades de nuestros niños».
- Obligan a devolver subvenciones de 2019 con intereses a decenas de colectivos: 'Esto va a ser un estropicio
- La cuarta temporada de 'The Walking Dead: Daryl Dixon' se graba en la Región
- En directo: FC Cartagena-Eldense
- Una empresa de Cartagena desarrolla un ‘aparcamiento’ para el S-80
- Richard Gere apoyará a la Fundación Aladina en su gimnasio en la Arrixaca antes del encendido del Gran Árbol
- Richard Gere encenderá el Gran Árbol de Navidad en Murcia
- El pedáneo de Cobatillas, al borde de la dimisión: 'El silencio es muy amargo
- Los motivos detrás de la participación de Richard Gere en el encendido del Gran Árbol de Navidad en Murcia