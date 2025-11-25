Cartagena ampliará en abril la Red Municipal de Escuelas Infantiles

La Red Municipal de Escuelas Infantiles (EI) de Cartagena se ampliará con la incorporación de la nueva escuela del Parque de la Rosa en los próximos meses, lo que elevará la oferta, que alcanzará las mil plazas.

En una visita a la Escuela Infantil Municipal Virgen de la Caridad, una de las once existentes, la alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, confirmó la inminente ampliación de la red. «Incorporaremos dentro de unos meses la número 12 ya, con otras 100 plazas que se suman a una oferta que tenemos de 900 y, por tanto, serán ya mil plazas aproximadamente la oferta que tendremos en el municipio», informó.

Arroyo, acompañada del concejal de Educación, Ignacio Jáudenes, incidió también en la gratuidad de la escolarización de 0 a 3 años implementada por primera vez este curso en los centros municipales, una medida que ha llegado a «cerca de 900 niños en todas las escuelas infantiles municipales, y que ha supuesto que cerca de medio millón de euros se quede en el bolsillo de las familias», además de poner en valor el servicio ofrecido por los centros municipales y su importante papel en la conciliación, «aportan mucha tranquilidad, mucha seguridad a todas las familias que a diario dejan su tesoro más preciado aquí para poder trabajar o para no tener que renunciar al desarrollo de su vida personal y profesional».

En la visita, la alcaldesa realizó el recorrido por las instalaciones de la Escuela Infantil Virgen de la Caridad junto a la directora del centro y la responsable de la Unidad de Escuelas Infantiles, Isabel María Zamora, que enfatizó que estas escuelas «hacen una gran labor pedagógica y educativa con nuestros niños más pequeños, teniendo en cuenta que los primeros aprendizajes se viven con nuestros profesionales y con sus familias».

Por su parte, la directora de la Escuela Infantil Virgen de la Caridad destacó la confianza de los padres y la calidad de las instalaciones, que «están perfectamente equipadas en cuanto a espacios, medios, materiales y la comida se hace aquí en la escuela, adaptada por una nutricionista a las edades de nuestros niños».