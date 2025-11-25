Los alumnos del CEIP Antonio Monzón de Beniel inauguran su Aula del Futuro

El CEIP Antonio Monzón de Beniel inauguró su Aula del Futuro. Se trata de un proyecto que persigue transformar los espacios de aprendizaje con tecnología y metodologías activas, para hacer al alumnado protagonista de su propio aprendizaje a través del desarrollo de las competencias.

Está diseñada para experimentar, investigar y aprender de forma dinámica a través de sus diferentes espacios: Zona PRESENTA, un espacio donde comunicar, exponer ideas y compartir aprendizajes; Zona INTERACTÚA, pensada para resolver retos en equipo y fomentar la cooperación; Zona INVESTIGA, para buscar y contrastar información, analizando el entorno de forma crítica; Zona CREA, equipada con herramientas digitales para diseñar, programar y producir contenido; Zona EXPLORA, ideal para proyectos STEM y para desarrollar el pensamiento científico; Zona DESARROLLA, donde grabar, editar y comunicar con creatividad propuestas y proyectos.

Lo más especial de esta jornada fue que los propios alumnos presentaron el aula a todos los invitados al acto. Además, los asistentes pudieron descubrir la función de cada una de las zonas del Aula del Futuro a través de una actividad de robótica organizada por el alumnado participante.

Fue un día lleno de ilusión, descubrimientos y muchas ganas de seguir creciendo juntos.