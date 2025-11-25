Entre partículas
Alimentos ultraprocesados
Antonio Guirao
Según un estudio reciente en la prestigiosa revista médica The Lancet, el consumo de alimentos ultraprocesados en España se ha triplicado en las últimas tres décadas. Los ultraprocesados han pasado de ser el 11% al 32% de la ingesta de calorías. Este aumento preocupa por sus consecuencias para la salud. La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha informado que optar por una dieta saludable implica un sobrecoste importante en la cesta de la compra. Los profesionales han pedido medidas, como la bajada de impuestos, para facilitar el consumo de alimentos frescos y reducir los ultraprocesados.
ALIMENTOS ULTRAPROCESADOS
Son productos industriales diseñados para ser muy apetecibles, prácticos y duraderos. Se caracterizan por contener muchos aditivos como colorantes, saborizantes, edulcorantes o emulsionantes, además de azúcares, grasas o sal en exceso. Estos aditivos sirven para mejorar su textura y sabor, pero aportan pocos nutrientes esenciales y pueden perjudicar la salud.
EJEMPLOS
Refrescos azucarados, snacks envasados (como patatas fritas), cereales de desayuno azucarados, bollería industrial, embutidos y carnes procesadas (como salchichas y nuggets), comidas preparadas y congeladas (como pizzas), salsas preparadas, yogures de sabores, panes de molde industrial, caramelos y chucherías, etcétera.
RIESGOS PARA LA SALUD
Los ultraprocesados pueden parecer inofensivos, pero su consumo habitual se asocia a obesidad, riesgo de diabetes, colesterol alto y problemas cardiovasculares. También se han vinculado con depresión y un aumento del riesgo de cáncer.
Saber más
COMIDA EN NIÑOS
Su presencia es especialmente alta entre niños y jóvenes por el marketing, lo que agrava el sobrepeso infantil. Son productos muy azucarados y grasos, con poca fibra y vitaminas, por lo que sustituirlos por comida fresca mejora claramente la salud a largo plazo.
ALIMENTOS PROCESADOS
Son aquellos que han pasado por algún tipo de proceso para mejorar su conservación y seguridad, pero sin alterar totalmente su naturaleza, como cocción, pasteurización, congelación o curado. Algunos ejemplos de estos alimentos son: legumbres cocidas (como alubias en bote), verduras congeladas, yogures, frutas en conserva o frutos secos tostados. En cambio, los ultraprocesados sufren transformaciones industriales mucho más intensas y añaden numerosos aditivos..
RÉCORD
El país donde más comida ultraprocesada se consume es Estados Unidos, con un 60%. El consumo de estos alimentos está aumentando en todo el mundo, especialmente en España.
