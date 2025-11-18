Los puentes más altos del mundo destacan por su ingeniería extrema y por ubicarse casi siempre en regiones montañosas. China domina la lista con varias megaestructuras. El puente de Huajiang (625 metros de altura) es el que ostenta ahora el récord de altura. El anterior líder era el Puente Duge, también en Guizhou, con una altura de 565 metros. Otro gigante chino es el Puente Siduhe, ubicado en la provincia de Hubei, con 496 metros sobre el valle del río Sidu. Fuera de China, destaca el Viaducto de Millau en Francia, uno de los más famosos del mundo, que alcanza 343 metros gracias a sus pilones monumentales. En cuanto a los puentes más largos, el mayor del mundo es el Gran Puente de Danyang-Kunshan, en China, con una longitud de aproximadamente 165 kilómetros. El segundo más largo es el Viaducto Changhua-Kaohsiung, en Taiwán, con 157 kilómetros.

Se trata de un hito de la ingeniería moderna. El puente mide 2.890 metros de longitud total, y su vano principal (la parte central libre entre dos torres) tiene una longiud de 1.420 metros. Está construido con vigas de acero: 93 de ellas conforman la estructura principal y suman un peso aproximado de 22.000 toneladas, unas tres veces más que la Torre Eiffel. Para hacer frente a los desafíos del terreno montañoso, incluidos vientos fuertes y condiciones geológicas complejas, los ingenieros desarrollaron más de 20 patentes tecnológicas. Además, se instalaron sistemas inteligentes de monitoreo con drones, sensores y posicionamiento por satélite para garantizar la seguridad y precisión constructiva.

China ha abierto al tráfico el puente más alto del mundo. Es una estructura que se alza a 625 metros sobre el río Beipan, lo que le convierte en el puente con mayor desnivel vertical que exixte en la actualidad. Está situado en el Gran Cañón de Huajiang, en la montañosa provincia de Guizhou. La inauguración representa un logro sin precedentes para la infraestructura china, pues reduce a apenas dos minutos un trayecto que antes duraba más de dos horas. El puente ha conectado comunidades que estaban aisladas y ha abierto nuevas oportunidades turísticas y de desarrollo regional.