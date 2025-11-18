El Plan Foresta del Ayuntamiento de Murcia llega al CEIP Los Rosales

El Plan Foresta, impulsado por la Concejalía de Desarrollo Urbano y Ciudad Inteligente del Ayuntamiento de Murcia, que dirige José Guillén, llevó a cabo el pasado jueves una nueva acción de plantación de arbolado que, en esta ocasión, se desarrolló en el CEIP Los Rosales, en la pedanía de El Palmar. Así, este colegio se ha sumado a esta iniciativa que tiene por objetivo duplicar la masa verde del municipio y fomentar la concienciación ambiental y el respeto por el entorno entre los murcianos.

En el acto participaron tanto el concejal del ramo, José Guillén como la edil de Bienestar Social, Familia y Salud, Pilar Torres, así como los escolares del centro.

Durante la jornada, los propios niños y niñas colaboraron en la plantación de los árboles, con ayuda de los técnicos del Servicio de Parques y Jardines del Ayuntamiento de Murcia: siete almeces, una morera y una bahuinia.

Además, los ediles hicieron entrega a los pequeños de las insignias de ‘Guardianes de los árboles’, distintivo que concede el Ayuntamiento de Murcia a todos los escolares que participan en esta iniciativa. Los pequeños también recibieron formación en torno a los beneficios de la vegetación en zonas urbanas y pudieron decorar con cintas de colores los nuevos árboles del colegio.

José Guillén recordó que el Plan Foresta busca sensibilizar a los más jóvenes sobre la relevancia de los árboles y su contribución al bienestar de las ciudades y pueblos.

Asimismo, destacó la importancia de esta iniciativa para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y proteger el medio ambiente. «El Plan Foresta busca duplicar la masa forestal e involucrar a la sociedad y a todos los colectivos, en especial a los más pequeños, para que entiendan, aprendan y difundan la importancia del cuidado del medioambiente», explicó.

Por su parte, la concejala de Bienestar Social, Familia y Salud señaló los beneficios que tiene para la salud contar con zonas verdes y vegetación, que contribuyen a mejorar la calidad del aire, y animó a los pequeños participantes a involucrarse en hacer su colegio «más verde, más sostenible y más amable».

El Plan Foresta, puesto en marcha en 2017 por el Ayuntamiento de Murcia, a través de la concejalía de Desarrollo Urbano y Ciudad Inteligente, es un proyecto de participación social que pretende involucrar a toda la sociedad murciana, en colaboración con los diferentes colectivos, asociaciones de jóvenes, de mujeres, de mayores, centros educativos, clubes deportivos y asociaciones medioambientales, con el objetivo de duplicar la masa forestal del municipio, al tiempo que inculca, desde todos los ámbitos, la importancia del respeto por el medio ambiente.

La iniciativa ha realizado más de 2.417 actuaciones, plantando más de 35.677 árboles en espacios verdes y centros educativos.