El niño que se atrevió a soñar

Unos niños sueñan con ser pianistas,

y otros, con ser funambulistas.

Hay niñas que sueñan con viajar por el

universo,

y otras, con algo distinto, curioso y diverso.

Los sueños son luces brillantes,

que mantienen viva la ilusión,

y hacen que cada día nos esforcemos

con pasión y con corazón.

De los sueños de los niños

habla un poema de García Lorca.

Si lo lees con atención,

un sueño nacerá en tu corazón.

Canción tonta

Federico García Lorca

—Mamá, yo quiero ser de plata.

—Hijo, tendrás mucho frío.

—Mamá, yo quiero ser de agua.

—Hijo, tendrás mucho frío.

—Mamá, bórdame en tu almohada.

—¡Eso sí! ¡Ahora mismo!

A veces, los sueños se cumplen,

y otras veces cuestan un poco más.

Nuestros padres pueden ayudarnos,

para ver con claridad.

Tú sigue soñando,

sin miedo y con alegría,

porque quien sueña despierto

enciende su propia melodía.

Dentro de tu corazón

los sueños tuyos son.

Cuídalos con ilusión,

y no temas ante ningún tropezón.

Lo importante es seguir intentándolo,

sin rendirse ni un momento,

y soñar, siempre soñar,

aquello que te ponga contento.

Contento, persigue tu sueño,

con empeño, con destreza,

y sonríe cada día…

¡porque soñar también es una forma de vivir contento!