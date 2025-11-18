Moratalla celebra una feria dedicada a la orientación formativa juvenil

El Ayuntamiento de Moratalla, con la colaboración de Informajoven y la Agencia de Desarrollo Local, organizaba la I Feria de Orientación Juvenil y Emprendimiento ‘Moratalla Territorio Lavanda’, un evento pionero dirigido a jóvenes estudiantes, emprendedores y personas en búsqueda de nuevas oportunidades formativas y laborales.

La feria estuvo especialmente orientada a la orientación formativa, ofreciendo información detallada sobre la oferta de ciclos formativos de la comarca del Noroeste y las alternativas académicas de las universidades de Murcia.

Además, contó con espacios de asesoramiento para el emprendimiento, donde jóvenes con ideas de negocio o interés por iniciar un proyecto podían recibir orientación personalizada de profesionales, entidades de apoyo y emprendedores locales que compartirán su experiencia.

El objetivo de esta feria es acercar a la juventud herramientas, oportunidades y ejemplos reales de emprendimiento, formación y desarrollo profesional.

El consejero de Educación y Formación Profesional, Víctor Marín, visitaba la feria, junto al alcalde de Moratalla, Juan Soria, en la que participaron casi una decena de centros educativos.

Marín destacó que «esta iniciativa permite que el alumnado de Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional tenga un contacto directo con el mundo laboral, conozca las salidas profesionales del mercado y las iniciativas de emprendimiento, reciba orientación y pueda definir su vocación conociendo las competencias y perfiles profesionales más demandadas por las empresas».

Entre los centros educativos que participan con un estand se encuentran el IES Don Pedro García Aguilera (Moratalla), IES Emilio Pérez Piñero (Calasparra), IES Ginés Pérez Chirinos (Caravaca de la Cruz), IES San Juan de la Cruz (Caravaca de la Cruz), IES Alquipir (Cehegín), IES Vega del Argos (Cehegín), IES Los Cantos (Bullas), así como estudiantes visitantes del Colegio Jesucristo Aparecido (Moratalla) y del IES Orospeda (Archivel).

El programa incluyó charlas de jóvenes emprendedores locales (Cicloraices y Cremoso Group) y motivacionales (Javier Soto y Circúbica por parte del Info). Además, hubo estands informativos de institutos, ciclos formativos, universidades y entidades de apoyo al emprendimiento, así como dirigidos a otras salidas profesionales como Protección civil en colaboración con Bomberos, Guardia civil, Armada, Policía Nacional y Agentes Medioambientales.