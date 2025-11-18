Qué es la disortografía

La finalidad primera y básica de la educación es conseguir que el alumnado adquiera la capacidad de leer, escribir y calcular. Así, por ejemplo, en la Educación Primaria el objetivo es facilitar los aprendizajes de la expresión y comprensión oral, la lectura, la escritura, el cálculo, las habilidades lógicas y matemáticas.

Siguiendo el modelo teórico de la psicóloga del desarrollo Uta Frith, los niños atraviesan, en su nivel más básico, tres etapas, con respecto a la escritura: logográfica, alfabética y ortográfica.

En la fase logográfica, el niño de 4 ó 5 años reconoce un pequeño grupo de palabras familiares. Las reconoce globalmente valiéndose de la forma de sus contornos y del contexto donde aparecen. En esta fase las palabras son como dibujos para los niños. En la fase alfabética se inicia con la enseñanza sistemática de las reglas de conversión grafema-fonema (RCGF). En esta fase los niños aprenden a segmentar las palabras en letras; asignar un sonido a cada letra y unir sonidos y letras para formar palabras. Esta etapa se corresponde con el primer ciclo de la Educación Primaria. Es difícil de superar, apareciendo en este momento posibles dificultades en lectroescritura. En la fase ortográfica, los niños ya son capaces de leer y escribir muchas palabras sin necesidad de aplicar las RCGF, porque ya se han ido formando y almacenando en su memoria sus patrones ortográficos, de manera que leen un número cada vez mayor de palabras sin necesidad de ir traduciendo cada uno de sus grafemas en fonemas. Esto se produce alrededor del segundo ciclo de Educación Primaria.

Si en estas edades no se consolidan las fases mencionadas pueden producirse dificultades en la escritura, una de estas dificultades, catalogada con trastorno del aprendizaje es la disortografía.

La disortografía se puede definir como «el conjunto de errores de la escritura que afectan a la palabra y no al trazado o grafía» (García Vidal, 1989). Las dificultades residen en la asociación entre sonido y grafía o bien en la integración de la normativa ortográfica, o en ambos aspectos. Existen tres tipos de disortografía:

Disortografía natural: Afecta al desarrollo fonológico y a las reglas de conversión fonema-grafema. Una adición u omisión de una letra o un cambio de una letra que suponga un cambio de fonema al pronunciar lo escrito se consideran errores de disortografía natural, por ejemplo escribir «pata» en lugar de «plata». Disortografía visual: Afecta a las reglas ortográficas, es decir, problemas con las «v-b», «h», «j-g», etc. Disortografía mixta: Es la que aúna las dos formas anteriores.

Los alumnos con disortografía se consideran, en el sistema educativo, como alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo por lo que el tutor de su grupo-clase ha de realizar un plan de actuación personalizado en el que queden recogidas las medidas de atención a la diversidad que se tendrán en cuenta para favorecer su aprendizaje. Entre estas medidas se encuentran: Evitar la copia innecesaria; conceder tiempo extra en la realización de tareas de aula o pruebas escritas; las faltas de ortografía no deben influir en la evaluación y calificación de otros criterios de evaluación que no se refieran específicamente a ortografía, entre otras.