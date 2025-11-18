Diez años de Erasmus+ en Carmelitas Cartagena

El colegio Carmelitas de Cartagena, Santa Joaquina de Vedruna, celebra en este curso diez años de participación activa en el programa de la Unión Europea Erasmus+.

Desde sus inicios en el curso 2016-2017, este proyecto ha sido un pilar fundamental para promover una cultura de seguridad, respeto y convivencia en nuestra comunidad educativa, así como para fortalecer la internacionalización y el compromiso con valores europeos.

Este programa, inicialmente conocido como KA101, permitió obtener recursos económicos destinados a la formación del personal docente en países europeos.

Su verdadera misión ha sido impulsar un plan estratégico que fomente un ambiente escolar seguro, inclusivo y respetuoso, mediante la adopción de metodologías innovadoras y el intercambio de buenas prácticas entre centros educativos de diferentes países.

Durante los primeros años, hasta 2019, los docentes participaron en cursos y estancias en países como Reino Unido, Irlanda, Noruega y Chipre, centrados en metodologías que promovían la atención a la diversidad, la prevención del acoso escolar y la gestión de conflictos.

Además, las visitas de observación en centros de Suecia, Gales e Inglaterra aportaron conocimientos valiosos sobre cómo construir entornos de aprendizaje seguros y colaborativos, donde todos los estudiantes se sientan valorados y respetados.

Un avance significativo ocurrió en el curso 2021-2022, cuando Erasmus+ introdujo cambios en la gestión de los proyectos, permitiendo a los centros educativos obtener una acreditación que garantiza recursos continuos para movilidades de docentes y alumnado, con un énfasis especial en promover la seguridad y la convivencia.

La participación en intercambios con centros de Portugal, Grecia, Chipre e Italia ha enriquecido la experiencia de nuestros estudiantes, fomentando una ciudadanía europea consciente de la importancia de la seguridad y el respeto mutuo.

Además, estas experiencias internacionales han permitido a docentes y alumnos trabajar en proyectos sobre sostenibilidad, patrimonio cultural y convivencia, fortaleciendo el compromiso colectivo con un entorno respetuoso y seguro.

Tras una década de trayectoria en internacionalización, podemos afirmar que el Colegio Santa Joaquina de Vedruna ha interiorizado valores esenciales para la convivencia, como la inclusión, el respeto a la diversidad, la lucha contra el cambio climático y la participación democrática.

Todo ello ha contribuido a mejorar la calidad educativa y a crear un clima escolar basado en la seguridad, la cooperación y la empatía, en línea con los principios de una comunidad educativa comprometida con el bienestar y la protección de todos sus miembros.