Agente Amigo
Diez años de Erasmus+ en Carmelitas Cartagena
Víctor J. Navarro
El colegio Carmelitas de Cartagena, Santa Joaquina de Vedruna, celebra en este curso diez años de participación activa en el programa de la Unión Europea Erasmus+.
Desde sus inicios en el curso 2016-2017, este proyecto ha sido un pilar fundamental para promover una cultura de seguridad, respeto y convivencia en nuestra comunidad educativa, así como para fortalecer la internacionalización y el compromiso con valores europeos.
Este programa, inicialmente conocido como KA101, permitió obtener recursos económicos destinados a la formación del personal docente en países europeos.
Su verdadera misión ha sido impulsar un plan estratégico que fomente un ambiente escolar seguro, inclusivo y respetuoso, mediante la adopción de metodologías innovadoras y el intercambio de buenas prácticas entre centros educativos de diferentes países.
Durante los primeros años, hasta 2019, los docentes participaron en cursos y estancias en países como Reino Unido, Irlanda, Noruega y Chipre, centrados en metodologías que promovían la atención a la diversidad, la prevención del acoso escolar y la gestión de conflictos.
Además, las visitas de observación en centros de Suecia, Gales e Inglaterra aportaron conocimientos valiosos sobre cómo construir entornos de aprendizaje seguros y colaborativos, donde todos los estudiantes se sientan valorados y respetados.
Un avance significativo ocurrió en el curso 2021-2022, cuando Erasmus+ introdujo cambios en la gestión de los proyectos, permitiendo a los centros educativos obtener una acreditación que garantiza recursos continuos para movilidades de docentes y alumnado, con un énfasis especial en promover la seguridad y la convivencia.
La participación en intercambios con centros de Portugal, Grecia, Chipre e Italia ha enriquecido la experiencia de nuestros estudiantes, fomentando una ciudadanía europea consciente de la importancia de la seguridad y el respeto mutuo.
Además, estas experiencias internacionales han permitido a docentes y alumnos trabajar en proyectos sobre sostenibilidad, patrimonio cultural y convivencia, fortaleciendo el compromiso colectivo con un entorno respetuoso y seguro.
Tras una década de trayectoria en internacionalización, podemos afirmar que el Colegio Santa Joaquina de Vedruna ha interiorizado valores esenciales para la convivencia, como la inclusión, el respeto a la diversidad, la lucha contra el cambio climático y la participación democrática.
Todo ello ha contribuido a mejorar la calidad educativa y a crear un clima escolar basado en la seguridad, la cooperación y la empatía, en línea con los principios de una comunidad educativa comprometida con el bienestar y la protección de todos sus miembros.
