El Colegio de Educación Infantil y Primaria San José Obrero de Alcantarilla conmemoró la pasada semana el Día Internacional del Flamenco, que se celebró el domingo día 16 de noviembre, con una vibrante jornada cultural que cautivó a toda la comunidad educativa. Bajo el lema ‘Un Colegio con mucho Arte’, el centro transformó su recinto en un auténtico patio andaluz, rindiendo homenaje a esta expresión declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO.

Tanto docentes como alumnos y familias se sumaron a la celebración, que incluyó música en directo y bailes de sevillanas. | L.O.

La celebración fue el resultado de un minucioso trabajo de preparación liderado por las maestras de Educación Infantil, quienes guiaron a sus alumnos en la creación y ejecución de un espectáculo inolvidable. El evento no solo se limitó al alumnado, sino que se convirtió en una fiesta familiar al invitar a padres y madres a participar.

Los pequeños artistas de Infantil y Primaria deleitaron a los asistentes con un repertorio completo que incluyó fabulosas actuaciones de cante, bulerías, palmas y el sonoro ritmo del cajón flamenco. La espectacularidad la pusieron los maravillosos bailes flamencos que demostraron el talento y el duende de los jóvenes artistas del Barrio San José Obrero.

el CEIP San José Obrero conmemora el día internacional del flamenco | L.O.

El ambiente festivo y la calidad de las representaciones lograron contagiar a toda la comunidad, haciendo que niños, niñas y maestros del colegio se unieran al compás, cantando y bailando al son de un arte que es cultura, pasión y sentimiento.

La iniciativa del CEIP San José Obrero reafirma su compromiso con la educación integral y la promoción de nuestras tradiciones, cerrando una jornada inolvidable donde el arte del flamenco fue el gran protagonista.