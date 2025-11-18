El CEIP Francisco Caparrós tendrá una nueva aula de Infantil

El CEIP Francisco Caparrós de Mazarrón contará próximamente con una nueva aula de Infantil para alumnado de 2 a 3 años, gracias a las obras de adecuación impulsadas por la Consejería de Educación, Formación Profesional y Empleo, dentro del Programa de Cooperación Territorial de Impulso de la Escolarización en el Primer Ciclo de Educación Infantil, financiado con fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

La concejala de Educación, Silvia García, visitó la semana pasada los trabajos que comenzaron con la demolición de muros existentes, carpintería y cristalería, así como el desmontaje de la instalación sanitaria. Las obras cuentan con un plazo de ejecución de sesenta días.

La nueva aula, con una superficie total de 87,34 metros cuadrados, permitirá ampliar la oferta educativa del centro y ofrecer un espacio moderno, accesible y adaptado a las necesidades específicas del alumnado de dos años.

En palabras del alcalde de la localidad, Ginés Campillo, «Mazarrón pueblo dispondrá, en breve, de la primer aula infantil para niños de 2 a 3 años en un colegio público, el CEIP Francisco Caparrós. Esta aula viene a sumarse a las ya existentes en los centros educativos de Puerto de Mazarrón, gracias a la reforma que desde la conserjería de Educación se está financiando. Siempre es un placer ver cómo los centros educativos del municipio crecen y actualizan sus instalaciones, para ofrecer el mejor servicio posible a los más jóvenes de la localidad».

El proyecto contempla también la adecuación del patio infantil, con la instalación de vallado perimetral y puerta de acceso, base de hormigón, plantación de especies vegetales, bancos de madera y juegos infantiles, creando un entorno seguro, funcional y estimulante para los más pequeños.