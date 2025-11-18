Aprendiendo prevención de riesgos con diversión

Un total de 664 alumnos de Educación Primaria, pertenecientes a 37 aulas de 25 centros educativos de la Región de Murcia, han participado en la vigésima edición de la campaña escolar ‘Crece en seguridad’, impulsada por el Instituto de Seguridad y Salud Laboral (ISSL), dependiente de la Consejería de Empresa, Empleo y Economía Social. Esta iniciativa, que se celebra cada año, se ha convertido en un referente dentro de la comunidad educativa murciana, ya que permite acercar a los más pequeños conceptos básicos de prevención y seguridad que resultan fundamentales para su desarrollo personal y social.

El objetivo de esta campaña es fomentar la cultura preventiva desde edades tempranas, promoviendo hábitos saludables y seguros tanto en el entorno escolar como en el familiar. Con ello se busca que los niños comprendan que la seguridad es un aspecto que afecta a la vida cotidiana en múltiples ámbitos. Para ello, técnicos de prevención del ISSL se han desplazado a los centros educativos y han impartido sesiones formativas de carácter lúdico y participativo, dirigidas específicamente a alumnos de quinto de Primaria. Estas actividades permitierán que los estudiantes aprendan jugando y de esta manera puedan reflexionar y adquirir conocimientos sobre cómo evitar riesgos y cuidar de su salud.

La consejera de Empresa, Empleo y Economía Social, Marisa López Aragón, presidió junto al director general de Trabajo, Juan Marín, y la secretaria general de la Consejería de Educación y Formación Profesional, Carmen María Zamora, el acto de entrega de premios celebrado en el salón de actos del ISSL. Durante su intervención, López Aragón felicitó a los ganadores y destacó que «desde el Gobierno regional trabajamos cada día para que la prevención de riesgos esté presente en los centros de trabajo, en los hogares y en los centros educativos, y este concurso es una muestra de que esa cultura preventiva empieza desde pequeños y nos acompañará toda la vida». Asimismo, añadió que «esta campaña es un ejemplo de cómo la prevención también se aprende y se disfruta, y de que la seguridad empieza desde la escuela».

En esta edición, diez alumnos fueron galardonados por su participación en la campaña. Cada uno de ellos recibió como premio una tableta de 10 pulgadas y un diploma acreditativo.

Los premiados fueron Julia Bullido Campillo, del CEIP La Arboleda de Murcia; Álvaro Fuster Sánchez, del CEIP Ntra. Sra. del Paso de La Ñora (Murcia); Javier Iglesias Domene, perteneciente al CEIP Campoamor de Alcantarilla; Mauro Larrotcha Andreo, que cursa sus estudios en el CEIP Los Álamos de Murcia; Marwa Lahlali, del CEIP Pintor Pedro Flores, en Puente Tocinos (Murcia); Noa Martínez Férez, alumna del CEIP Pascual Martínez Abellán de Pliego; Aitor Mayol Marín, del CEIP Las Tejeras, de Alcantarilla; Giannella Padua Piña, que cursa quinto en el CEIP Ntra. Sra. de la Asunción de Villanueva del Río Segura; Clara Quijada Frutos, que lo hace en el CEIP Santiago García Medel de Era Alta (Murcia) y Jaime Vicente López, que pertenece al CEIP La Arboleja (Murcia).

Aprender prevención de riesgos desde el colegio es fundamental, ya que ayuda a los alumnos a desarrollar hábitos seguros y responsables desde edades tempranas. Saber cómo evitar accidentes en el aula, en casa o en la calle les proporciona autonomía y confianza, al tiempo que fomenta la conciencia por su salud y la de los demás, lo que contribuye a crear una sociedad más preparada y comprometida con la seguridad colectiva.