Más de 200 centros educativos regionales reciben equipaciones deportivas gratuitas

En un ambiente de alegría y expectación, más de 200 centros educativos de toda la Región de Murcia recibieron ya sus nuevas equipaciones deportivas gratuitas, una iniciativa conjunta de Fundación Repsol y el programa Escuelas Activas. En total, más de 35.000 alumnos de todos los rincones de la Región han estrenado camisetas, pantalones y calcetas que incorporan los logotipos de ambas entidades, así como los lemas ‘Activa tu energía’ y ‘A por los 10.000’, mensajes que buscan motivar a la infancia a moverse, superarse y cuidar de su salud.

Las equipaciones llegaron a los colegios entre aplausos y sonrisas. Para muchos niños, no solo se trata de ropa deportiva, sino de un símbolo de pertenencia, esfuerzo y energía.

«Nunca habíamos tenido una equipación igual para todos. Es como si fuéramos un equipo de verdad», cuenta Alba, alumna de 5º de Primaria.

«A mí me gusta mucho porque es muy cómoda y suave y porque el lema me anima a correr más», relata otra alumna de 3º de Primaria.

Algunos de los más de 35.000 alumnos que han recibido sus nuevas equipaciones deportivas.

Los docentes también destacan el impacto positivo del proyecto. La profesora de Educación Física del CEIP Pedro Martínez Chacas, María Sánchez, asegura que esta iniciativa tiene un carácter compensador ya que llega a todo el alumnado: «Los niños llegan a clase con otra motivación. Estrenar equipación les hace sentirse importantes y más predispuestos a participar en actividades físicas. Es un impulso enorme para promover hábitos saludables».

Desde los equipos directivos, subrayan que el apoyo externo es clave para reforzar la educación en valores y salud: «No todos los centros pueden permitirse equipaciones deportivas completas. Que Fundación Repsol y Escuelas Activas hayan apostado por esto es algo que agradecemos profundamente», afirma el director del CEIP Azorín de Cartagena, Francisco Javier Alcaraz.

La iniciativa pretende fomentar una vida activa desde edades tempranas y sensibilizar a la comunidad educativa sobre la importancia del deporte en el desarrollo físico, emocional y social de la infancia. Las nuevas equipaciones son un recordatorio constante de ello: colores vivos, mensajes motivadores y un diseño pensado para que los niños disfruten mientras se mueven.

El resultado ya se nota en los patios y en las calles de la Región de Murcia: grupos de alumnos corriendo con entusiasmo, clases de Educación Física llenas de energía y recreos más activos.

«Los niños de mi cole están superfelices, les encanta verse todos uniformados y hacía mucho tiempo que no les encontraba así de motivados» , añade Nadia, maestra del CEIP Deitania de Totana.

Con esta acción, Fundación Repsol y Escuelas Activas refuerzan su compromiso con la promoción de la actividad física, la igualdad de oportunidades y la vida saludable. Una iniciativa que no solo viste a los niños, sino que los impulsa a moverse, sonreír y descubrir que la energía más importante es la que nace de ellos mismos.

Sin duda, un proyecto que deja huella dentro y fuera de las aulas.