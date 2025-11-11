Wat Rong Khun, el templo blanco de Tailandia

En Chiang Rai, al norte de Tailandia, encontramos uno de los templos más curiosos del mundo. Se trata de Wat Rong Khun, conocido como el Templo Blanco. Se trata de una construcción contemporánea que es un templo budista creado y abierto al público por el artista Chalermchai Kositpipat. Destaca por su superficie completamente blanca que lo convierte en todo un icono de la fusión de la espiritualidad budista con la modernidad.

El conjunto gira alrededor del ubosot, el edificio principal, con todas las paredes pintadas de blanco como símbolo de la pureza. Además, tiene espejos integrados que captan la luz, multiplican los detalles y otorgan un brillo casi sobrenatural al edificio. En cuanto a las imágenes, se pueden observar serpientes nagas, clásicas en la cultura budista, que también está presente con el tejado de tres niveles típico de los templos budistas.

La historia del templo comienza en 1997, cuando Chalermchai financió y diseñó la obra con recursos propios, ya que el anterior templo se encontraba en mal estado y no había recursos para restaurarlo. Desde entonces se ha mantenido en construcción, entre restauraciones y ampliaciones.

En su interior, mezcla iconografía budista con imaginería contemporánea, como referencias a cine, tecnología y figuras populares, tales como Michael jackson.

Para el viajero, Wat Rong Khun ofrece experiencias múltiples, como escenario fotográfico, templo, espacio de contemplación u obra de arte.

El artista pretende que el templo sea un lugar de aprendizaje de la cultura budista y un lugar de meditación.

La visita al templo Wat Rong Khun también puede servir de excusa para realizar una visita más amplia a Chiang Rai y conocer la cultura local, así como la cultura del país.