Qué son los Ciclos Formativos de Grado Básico

Una forma que tienen las instituciones educativas de atender a la diversidad del alumnado en cuanto a sus posibilidades de titulación como a lo que respecta a la formación académica y profesional, es a través de la propuesta de diferentes modalidades y programas formativos. Entre ellos, destacamos, para este artículo, los Ciclos Formativos de Grado Básico (en adelante CFGB) conocidos anteriormente como Formación Profesional Básica.

Los ciclos de grado básico de Formación Profesional ofrecen una nueva oportunidad a los jóvenes que no han finalizado la ESO y desean continuar su formación reglada. Estos estudios, de carácter voluntario y de duración de dos cursos académicos, permiten obtener la titulación oficial de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria (GESO) junto a un certificado profesional. Se ofertan de manera gratuita y están especialmente pensados para el alumnado que ha encontrado dificultades en la Educación Secundaria Obligatoria, brindándole la posibilidad de seguir aprendiendo, desarrollar sus capacidades y construir un nuevo itinerario de éxito personal y profesional.

Para acceder a esta modalidad de estudios es requisito tener cumplidos quince años, o cumplirlos durante el año natural en curso; haber cursado el tercer curso de educación secundaria obligatoria (3.º ESO) o, excepcionalmente y a criterio del equipo docente y el responsable de la orientación en el centro, el segundo curso (2.º ESO) y haber sido propuesto por el equipo docente a los padres, madres o tutores legales, y al propio alumno o alumna, a través del consejo orientador. También se podrá proponer al alumnado de 4. º ESO sin expectativas de titulación, es decir, estudiantes que cursen cuarto de Educación Secundaria Obligatoria y para quienes, conforme a la valoración del equipo docente, no se prevea la adquisición de las competencias propias de dicha etapa. Y para el alumnado en situación de abandono escolar como son los alumnos que no se encuentren matriculados en ninguna enseñanza del sistema educativo y se hallen en situación de abandono escolar.

En la Región de Murcia, hallamos para el curso 2025 más de cien CFGB repartidos por toda la Comunidad Autónoma. Entre ellos encontramos ciclos como: Informática de Oficina, Electricidad y Electrónica, Servicios Administrativos, Mantenimiento de Vehículos, Peluquería y Estética, Servicios Comerciales, entre otros. En la página web Llegarás Alto, aparece la relación de Ciclos Formativos y dónde se imparten: www.llegarasalto.com.

El plazo de solicitud de los CFGB suele abrirse por el mes de abril y dicha solicitud debe cumplimentarse a través de la Sede Electrónica.

Los Ciclos Formativos de Grado Básico representan una oportunidad y alternativa para aquellos alumnos y alumnas con habilidades prácticas y vocación profesional, pero que, por diversas circunstancias personales, encuentran dificultades para finalizar la ESO. Una vez terminado el CFGB podrán acceder a los Ciclos Formativos de Grado Medio y continuar su proyecto de vida profesional.