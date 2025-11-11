Ante cada brote de gripe aviar, las autoridades sanitarias activan un protocolo de control humano. Las personas con exposición directa a focos infectados permanecen bajo vigilancia pasiva, con seguimiento médico y cribados mediante pruebas PCR para detectar posibles contagios. Además, se refuerza la coordinación entre sanidad animal y salud pública.

Actualmente no existe una vacuna comercial universal para humanos frente a la gripe aviar, aunque sí se desarrollan vacunas específicas para aves y prototipos humanos. Los ensayos se realizan para prevenir posibles mutaciones que pudieran favorecer el contagio entre personas. Su aplicación se reserva a situaciones de alto riesgo zoonótico.

Es un tipo de virus de la gripe. Se caracteriza por su capacidad de causar epidemias y pandemias, ya que puede infectar humanos, aves y otros animales. Este tipo de virus se subdivide en múltiples subtipos, como el H5N1 que causa la gripe aviar.

Es una cepa del virus de la influenza A que afecta principalmente a aves, pero que puede infectar también mamíferos y humanos en casos puntuales. Este virus es altamente patógeno y causa mortandad masiva en aves domésticas y silvestres. Se difunde mediante secreciones y heces de aves infectadas. En humanos, la infección es rara y habitualmente se relaciona con contacto directo con aves o entornos contaminados; la transmisión de persona a persona aún no se ha observado.

España está atravesando un nuevo repunte de gripe aviar. En lo que va de este año 2025 ya se han notificado 14 focos en aves de corral, 68 focos en aves silvestres y 5 en aves cautivas. Como consecuencia de la enfermedad han muerto o han tenido que ser sacrificadas más de dos millones y medio de aves. Los focos han afectado principalmente a Castilla y León, Castilla-La Mancha, Andalucía y Madrid. Ante esta situación, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha ordenado que desde ayer lunes quede prohibida temporalmente la cría de aves al aire libre en zonas de riesgo. También se reforzará la vigilancia sanitaria. Las explotaciones afectadas deben quedar inmovilizadas y bajo control oficial, y las personas con contacto directo con focos de aves enfermas estarán en seguimiento médico. No hay que alarmarse, porque las autoridades aseguran que el riesgo de contagio en humanos sigue siendo bajo.