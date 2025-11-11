Presentan el concurso ‘Ruta Murcia 1200’ en el CEIP Federico de Arce

El pasado miércoles, en el CEIP Federico de Arce, el Ayuntamiento de Murcia y el programa Escuelas Activas presentaron oficialmente a los directores de los centros educativos del municipio una iniciativa única: el concurso escolar ‘Ruta Murcia 1200: Cada siglo 1000 pasos, cada paso una historia. Una ciudad milenaria desde los ojos del futuro’.

Este proyecto, enmarcado en los actos conmemorativos del 1200 aniversario de la fundación de Murcia, propone a los centros educativos un reto tan educativo como saludable: crear una ruta de 10.000 pasos que recorra 12 puntos emblemáticos de la ciudad, uno por cada siglo de historia, y que sea narrada y reinterpretada por el alumnado de todas las etapas educativas: desde Primaria hasta Bachillerato, Formación Profesional y Educación Especial.

El objetivo es doble: por un lado, fomentar el conocimiento del patrimonio histórico, cultural y natural de Murcia; por otro, promover la actividad física, la salud, la movilidad sostenible y el aprendizaje activo. A través de este recorrido, los estudiantes se convierten en auténticos guías y protagonistas, ofreciendo su particular visión de la ciudad y ayudando a redescubrirla desde una mirada fresca, creativa y comprometida con el futuro.

Cada centro participante recibirá uno de los 12 puntos de interés mediante sorteo y deberá elaborar un vídeo de un minuto y medio en el que su alumnado presente ese lugar, combinando investigación, creatividad y expresión oral. Los vídeos ganadores formarán parte de la Ruta Murcia 1200, accesible a través de códigos QR instalados en el recorrido, permitiendo a cualquier visitante conocer la ciudad a través de los ojos de sus jóvenes.

Este concurso no solo es una oportunidad para aprender y moverse, sino también para dejar un legado colectivo: una ruta viva, construida por los centros educativos, que quedará a disposición de toda la ciudadanía y de quienes visiten Murcia.

Desde el Ayuntamiento de Murcia y Escuelas Activas se anima a todos los centros educativos del municipio a sumarse a esta experiencia transformadora, que une pasado y futuro, historia y salud, cultura y juventud.