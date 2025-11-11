El IES El Carmen vive su gran aventura Erasmus+ por Europa

El IES El Carmen de Murcia vivió una semana inolvidable dentro del programa Erasmus+, con tres grupos de alumnos y profesores que participaron en intercambios educativos en Atenas (Grecia), Stavanger (Noruega) y Kalmar (Suecia).

Durante estos días, los estudiantes compartieron clases, proyectos y experiencias con jóvenes europeos, aprendiendo sobre sostenibilidad, patrimonio cultural y trabajo en equipo, al tiempo que mejoraban su inglés y descubrían nuevas culturas.

En Atenas, visitaron la Acrópolis y participaron en talleres sobre el cuidado del planeta; en Stavanger, trabajaron en proyectos sobre el agua y el medio ambiente junto a estudiantes noruegos; y en Kalmar, disfrutaron de actividades de convivencia y cooperación con sus anfitriones suecos.

Más allá de los destinos, esta experiencia Erasmus+ ha supuesto para los alumnos del IES El Carmen una oportunidad para crecer, abrirse al mundo y sentirse parte de una Europa común que valora la educación, la diversidad y la amistad.

Un cuarto grupo de alumnos viajará, más adelante, dentro del programa Erasmus+ a Lier (Bélgica).

Los alumnos de estos cuatro centros visitarán el IES El Carmen en marzo de 2026.

El IES El Carmen continúa así su compromiso con la internacionalización y el aprendizaje compartido, acercando Europa a las aulas de Murcia.