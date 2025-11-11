Future Minds 2025
El Colegio San Pío X logra el primer premio nacional en ‘Impacto Social e Inclusión’
L.O.
El Colegio San Pío X fue galardonado con el Primer Premio Nacional en la categoría ‘Impacto Social e Inclusión’ en el evento Future Minds 2025, celebrado en Gijón (Asturias), en el que representó a la Región de Murcia.
El premio reconoció el proyecto ‘BookTubers’, una iniciativa educativa que busca fomentar la competencia comunicativa, discursiva y la inclusión a través de la creación de contenidos digitales por parte del alumnado.
Gracias a esta propuesta, los estudiantes participan activamente en la producción de vídeos y material multimedia que promueven la lectura entre sus compañeros y en la comunidad educativa.
El equipo del proyecto está formado por los docentes Inma, Alejandro, Sonia y Marcos, junto a 20 alumnos: Yasmín, Sofiia, Sabri, Kaotar, Chadia, Hafsa, Raghda, Basma, Saad, Asís, Adam, Magda, Mykhailo, Amina, Amine, Adam, Mohamed, Kirill, Abdelilah y Yousra.
«Estamos muy orgullosos de este reconocimiento, que premia la creatividad, la inclusión y el trabajo colaborativo de nuestros estudiantes. Este premio nos anima a seguir impulsando iniciativas que combinen aprendizaje y tecnología», declara Marcos Ortiz, uno de los miembros del equipo ‘BookTubers’.
