El CEIP San Ginés de la jara tiene nueva pista deportiva

El CEIP San Ginés de la Jara de El Llano del Beal cuenta con una pista deportiva totalmente renovada gracias a una actuación integral del Ayuntamiento de Cartagena que ha supuesto una inversión de 31.793 euros, y que la alcaldesa, Noelia Arroyo, supervisó acompañada del concejal de Educación, Ignacio Jáudenes, el concejal de Distrito, Gonzalo López, y representantes de la comunidad educativa y vecinal la semana pasada.

Esta obra se enmarca en el Plan Municipal de Mejora de Pistas Deportivas Exteriores, para incrementar la calidad educativa y de ocio del alumnado y revitalizar el deporte base, dotando a la diputación de una instalación que cuenta con nuevos elementos antivandálicos, «para garantizar la durabilidad en el tiempo de las actuaciones», según explicó la alcaldesa, que recordó que «los trabajos han consistido en la sustitución completa del pavimento deportivo, la mejora del vallado perimetral, y la instalación de nuevo equipamiento como porterías y canastas, además del tratamiento y pintura de líneas de juego para diversas disciplinas como fútbol sala y baloncesto».

Durante la visita, la alcaldesa Noelia Arroyo destacó el compromiso del Ayuntamiento de Cartagena con la diputación: «Esta no es la única actuación, ya que en El Llano del Beal también se ha llevado a cabo la renovación de la iluminación del campo de fútbol por más de 120.000 euros, la mejora del césped y la instalación del nuevo gimnasio. Además hemos abierto recientemente el aula de estudio en El Estrecho, con una función esencial».

Por su parte, la presidenta de la Junta Municipal de El Llano, Rosa Lardín , expresó la alegría de los vecinos por la finalización de la obra: «Estamos muy contentos, era muy necesario y los vecinos lo estaban solicitando muchísimo, sobre todo los niños y los adolescentes».

En este sentido el presidente de la Asociación de Vecinos, Antonio Márquez, agradeció el esfuerzo del Ayuntamiento y la Junta Municipal, además de incidir en el beneficio social de la instalación, mientras que la jefa de estudios del centro, Lourdes Rojo, destacó el valor de la pista para el día a día escolar: «Tenemos un alumnado de 200 alumnos y aquí se realizan todas las actividades de educación física, pero también otras, como la carrera solidaria o actividades extraescolares. Es un recurso muy útil para nosotros».

Esta actuación se suma a las 7 primeras pistas que ya se han renovado dentro del Plan Municipal, que incluye un total de 56 pistas en barrios y diputaciones, con un inversión de 2,5 millones en varios años. En concreto, ya están terminadas las de Galifa, El Albujón, Castillitos (Los Dolores), Torreciega, La Palma (junto al colegio), Ciudad Jardín y Cabo de Palos, abarcando así los siete distritos del municipio.

Por otro lado, la alcaldesa adelantó que próximamente la pista se abrirá y se permitirá el uso de la instalación por parte de los vecinos fuera del horario lectivo.

Es importante que los centros educativos cuenten con instalaciones deportivas adecuadas para llevar a cabo las actividades lectivas, como las que forman parte de Educación Física. Además, las pistas suelen ser zonas de juego durante los recreos, donde los alumnos disfrutan de un tiempo de ocio o deportivo y fortalecen sus relaciones con sus compañeros, por lo que supone unos momentos clave para el desarrollo de la socialización.