El CEIP La Flota se llena de emoción y francés con la Jornada Francófona ‘On S’enthousiasme’

El CEIP La Flota vivió, el pasado martes 4 de noviembre, una mañana diferente y llena de entusiasmo con la celebración de la Jornada Francófona ‘On S’enthousiasme’, una actividad que tuvo lugar al aire libre y en la que el alumnado de 5º y 6º de Educación Primaria disfrutó de dos horas de talleres creativos y dinámicos en francés.

Más de 30 estudiantes de la Mención de Francés de la Universidad de Murcia participaron en la Jornada. | L.O.

La jornada fue organizada en colaboración con la Facultad de Educación de la Universidad de Murcia, y contó con la participación activa de más de 30 estudiantes de la Mención de Francés, quienes diseñaron y llevaron a cabo las actividades bajo la coordinación de la profesora Gema Guevara Rincón, con la colaboración del profesor Miguel Antonio López Méndez.

El tema central elegido fueron «las emociones», abordadas a través de pequeñas representaciones teatrales, juegos interactivos y dinámicas participativas, todas ellas realizadas íntegramente en francés. Estas actividades permitieron a los alumnos del colegio acercarse al idioma de una forma lúdica, expresiva y significativa.

Desde el centro educativo se destacó la importancia de este tipo de experiencias para fomentar el aprendizaje de lenguas extranjeras y el desarrollo emocional, dos pilares fundamentales en la formación integral del alumnado. La directora del CEIP La Flota subrayó durante la jornada que el colegio «mantiene una apuesta firme por los idiomas y por el aprendizaje vivencial, y este tipo de colaboraciones con la universidad enriquecen enormemente el proceso educativo». Asimismo, manifestó su deseo de «continuar con esta línea de trabajo en futuras ediciones, consolidando el francés como una herramienta de comunicación y apertura cultural».

El equipo docente del colegio expresó su agradecimiento a los alumnos universitarios y a sus profesores por su implicación, creatividad y entusiasmo, destacando el beneficio mutuo que supone este tipo de proyectos: los futuros docentes tienen la oportunidad de poner en práctica sus conocimientos en un contexto real, mientras que los escolares viven experiencias motivadoras y diferentes en su aprendizaje del francés.

La Jornada Francófona ‘On S’enthousiasme’ fue, sin duda, un ejemplo de colaboración educativa y de compromiso con la enseñanza de los idiomas, reafirmando el papel del CEIP La Flota como un centro que apuesta por la innovación y la apertura cultural.