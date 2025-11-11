Direcmur / Innovaedum
El CEIP Cierva Peñafiel se une a la Unesco para decir "no al acoso escolar"
L.O.
El CEIP Cierva Peñafiel celebró la semana pasada el Día Internacional contra la Violencia y el Acoso Escolar, incluido el Ciberacoso, una efeméride impulsada por la Unesco que se conmemora cada primer jueves de noviembre con el objetivo de sensibilizar a toda la comunidad educativa sobre la importancia de garantizar entornos escolares seguros, inclusivos y respetuosos.
Bajo el lema ‘En el Cierva nadie está solo’, el centro llevó a cabo una amplia programación de actividades destinadas a fomentar la convivencia positiva, la empatía y la cultura del respeto, tanto en el ámbito presencial como digital.
Entre las acciones realizadas durante la jornada destacan las asambleas y dinámicas en las aulas para identificar comportamientos de acoso y aprender estrategias de prevención y ayuda entre iguales; la creación de la caja de la Felicidad, donde cada alumno tuvo la oportunidad de expresar lo que le hacía feliz en el día; los murales y mensajes positivos elaborados por el alumnado bajo el lema ‘Todos cabemos en el mismo juego’, así como las proyecciones y lecturas adaptadas a cada etapa educativa sobre la importancia de rechazar cualquier forma de violencia o exclusión.
La directora del centro, Adelia Gálvez Manteca, destacó que «la lucha contra el acoso escolar no puede limitarse a un solo día; debe formar parte del compromiso cotidiano de toda la comunidad educativa. Cada gesto cuenta para construir una escuela segura y feliz».
Esta iniciativa se enmarca dentro del Plan de Convivencia y Bienestar del CEIP Cierva Peñafiel, alineado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS 4 y 16), la LOMLOE y el Plan Regional de Convivencia Escolar de la Consejería de Educación de la Región de Murcia.
