‘Todos en el aula’: visibilizar la inclusión educativa con fotografías

La Comunidad invita a mostrar, a través de la fotografía, la importancia de la inclusión plena y efectiva de las personas con discapacidad en el entorno educativo. La Consejería de Política Social, Familias e Igualdad, a través del Instituto Murciano de Acción Social (IMAS), impulsa el concurso ‘Todos en el aula’, dirigido a reflejar en imágenes la convivencia de los alumnos con discapacidad con sus compañeros en sus respectivos centros de enseñanza.

Este certamen se enmarca en el programa de actividades organizadas con motivo de la conmemoración del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, con la colaboración del Comité de Representantes de Personas con Discapacidad y sus Familias de la Región de Murcia (CERMI) y el Servicio de Atención a la Diversidad y Voluntariado de la Universidad de Murcia. Se trata de una iniciativa que promueve la igualdad de oportunidades y fomenta la participación activa de todas las personas que forman parte de la comunidad educativa.

Este concurso permite demostrar cómo la diversidad es una fortaleza en las aulas, capturando momentos que definan ese vínculo creado al unir capacidades, mediante el respeto mutuo, la empatía, donde cada alumno tiene su espacio y éste ofrece las mismas oportunidades para todos.

Los participantes pueden presentar sus fotografías hasta el próximo 16 de noviembre. Según las bases del concurso, puede participar cualquier persona mayor de 18 años que esté vinculada a los centros educativos de la Región de Murcia, en tres categorías.

En la primera se integran los centros de Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y Centros de Educación Especial. En la segunda, los de Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de Régimen Especial. Y en la tercera categoría, las Universidades.

Se seleccionarán 12 fotografías, cuatro por cada una de las categorías, que recibirán como premio una cámara fotográfica digital instantánea. Además, todas las imágenes ganadoras se expondrán en una muestra que acogerá el Claustro de la Merced, en la Facultad de Derecho de la Universidad de Murcia. Una exposición que se podrá visitar desde el 24 de noviembre hasta el 3 de diciembre.