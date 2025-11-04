¿Es pertinente implantar 1º y 2º de la ESO en los colegios?

En la Región de Murcia ha comenzado el procedimiento para que los CEIP de la Región soliciten impartir 1º y 2º de la ESO a partir del curso 2026/2027. Por ello, es lícito preguntarnos sobre esta propuesta y sus posibles pros y contras.

La propuesta concreta es que el alumnado continúe en su entorno escolar hasta los 14 años, es decir en los centros educativos de Primaria, en lugar de dar el salto a los Institutos de Secundaria. Dos comunidades autónomas parecen estar a la cabeza de esta propuesta: Madrid y Murcia.

Esta proposición está envuelta en controversia y son varios colectivos, asociaciones y sindicatos los que se muestran o bien en contra o con cierto recelo. Por otra parte, los colectivos que están a favor de llevarla a cabo arguyen que esta medida conlleva una serie de ventajas. Veamos tanto las ventajas que plantean unos y los inconvenientes que exponen otros:

Ventajas

Facilitar la transición entre etapas puede prevenir el abandono educativo temprano y fomentar el éxito escolar. El paso de Primaria a Secundaria es un momento crítico en la trayectoria del alumnado: nuevo entorno, materias más complejas y mayor número de profesores. Mantener a los alumnos dos cursos más podría reducir el impacto emocional y favorecer su adaptación, permitiendo que lleguen a los institutos con mayor madurez. Una transición más gradual evitaría una desconexión temprana del sistema educativo.

Es una medida voluntaria que puede facilitar una mejor distribución en los centros educativos de los entornos rurales. Hasta la fecha esta medida no es obligatoria y puede ayudar a los centros educativos rurales a promover una estructura más óptima.

Desventajas

No hay evidencia científica de que mantener al alumnado dos cursos más en Primaria vaya a promover una menor tasa de absentismo y de abandono, más bien parece una cuestión de intuición.

La Asociación de Directores de Institutos de Secundaria en la Comunidad de Madrid (ADIMAD) pidió a la Consejería de Educación que reconsiderase esta propuesta. Desde ADIMAD recuerdan que los adolescentes de entre 12 y 14 años se enfrentan a riesgos muy variados, y que el profesorado de los institutos está preparado para detectarlos y gestionarlos gracias a su experiencia y al trabajo reconocido en bienestar emocional y convivencia. Añaden que la mayoría de los conflictos en 1.º y 2.º de ESO no nacen en las aulas, sino en el uso de las redes sociales, y que los IES ponen en marcha todo tipo de recursos para mantener un buen clima escolar.

Formación menos especializada de los maestros. Los maestros tienen una visión más pedagógica y generalista pero pueden no estar tan preparados para impartir materias con contenido teórico propio de la ESO. Puede haber un riesgo de empobrecimiento del nivel teórico y didáctico de las materias de la ESO.

Legalidad. La normativa educativa estatal establece que la ESO es una etapa única; fraccionarla puede entrar en conflicto con la Ley de Educación LOMLOE.

El debate está abierto y se deben considerar tanto las ventajas como los inconvenientes para tomar buenas decisiones educativas.