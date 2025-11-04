Entre partículas
Perovskita y energía solar
Antonio Guirao
El campo de la energía solar está experimentando una revolución gracias a la perovskita, un material que permite fabricar paneles solares más eficientes, ligeros y baratos. Varios investigadores y empresas ya han logrado eficiencias superiores al 25%, llegando incluso al 31% en el caso de paneles que combinan silicio y perovskita, lo que supone un récord.
LA PEROVSKITA
Se trata de trióxido de titanio y calcio, un mineral de estructura cristalina que es relativamente raro en la corteza terrestre. También se llama perovskita a toda la familia de compuestos que comparten su misma estructura cristalina. En esta estructura se pueden incrustar muchos elementos químicos diferentes, lo que permite el desarrollo de diversos materiales con excelentes propiedades ópticas y eléctricas.
ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA
Es la energía eléctrica que se obtiene cuando algunos materiales, como el silicio, de los que están hechas las células solares, absorben la luz solar y la convierten en electricidad.
EFICIENCIA
Es el porcentaje de la energía solar que un panel fotovoltaico puede convertir en electricidad utilizable.
Saber más
VENTAJAS
Las capas de perovskita de los paneles absorben la luz solar y producen corriente eléctrica de forma más eficiente que los paneles convencionales hechos de silicio. Otra gran ventaja es que estas capas pueden fabricarse mediante técnicas que resultan menos costosas. Además, la estructura de la perovskita permite diseñar células híbridas donde hay capas de perovskita y silicio que trabajan en tándem.
DESVENTAJAS
Muchas perovskitas contienen plomo, que es un elemento tóxico. Además, estos materiales son sensibles a la humedad y al calor, lo que limita la durabilidad. Aun así, los continuos avances hacen pensar que la perovskita marcará el inicio de una nueva generación solar: más eficiente, versátil y sostenible.
MÁS APLICACIONES
Además de utilizarse en energía solar, tienen aplicaciones optoelectrónicas, por ejemplo, para fabricar LED y sensores de radiación. Estos paneles, al ser ligeros de peso, podrían integrarse en ventanas, fachadas de edificios o vehículos eléctricos.
SU NOMBRE
La perovskita fue descubierta en los montes Urales de Rusia. Su nombre es honor al mineralogista ruso Lev Perovski.
