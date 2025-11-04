Una Fiesta de Tradiciones: Otoño en el Colegio Poeta Antonio Oliver

En el Colegio Poeta Antonio Oliver de Cartagena se ha llevado a cabo un emocionante conjunto de actividades en colaboración con el AMPA, diseñadas para celebrar las tradiciones de otoño de una manera creativa y educativa.

Este año, los estudiantes han disfrutado de un ‘Pasaje del Terror’ que no solo fue una fuente de diversión, sino también una oportunidad para explorar el significado de Halloween de manera positiva.

Las actividades comenzaron con sesiones de cuentacuentos donde los niños pudieron sumergirse en historias relacionadas con la temporada. Estas narraciones no solo fomentaron la imaginación, sino que también sirvieron como una plataforma para discutir temas relevantes sobre la cultura y las tradiciones de otoño.

Además, se organizó una degustación de frutas típicas de esta época, acompañada de la tradicional castañada.

Los alumnos tuvieron la oportunidad de probar castañas asadas, lo que les permitió conectar con los sabores de la temporada y aprender sobre la importancia de la alimentación saludable.

Como parte de la celebración, el colegio también organizó un ciclo de películas dirigido a los más jóvenes.

Clásicos como E.T. y Casper fueron proyectados, creando un ambiente acogedor y divertido que incluyó palomitas y gusanitos para disfrutar durante las proyecciones.

Estas actividades no solo proporcionaron entretenimiento, sino que también promueven la idea de disfrutar de las festividades de una forma positiva y reflexiva.

Uno de los objetivos de estas iniciativas es ofrecer una alternativa a las celebraciones de Halloween que a menudo se desvían hacia comportamientos problemáticos, como tirar huevos o causar daños en propiedades.

A través de estas actividades, el Colegio Poeta Antonio Oliver busca educar a los jóvenes sobre la verdadera esencia de las fiestas, fomentando un ambiente de respeto y comunidad.

En conclusión, las actividades realizadas en el Colegio Poeta Antonio Oliver son un excelente ejemplo de cómo se puede celebrar la tradición de manera saludable y divertida.

Al involucrar a los niños en actividades artísticas, culturales y culinarias, se promueve una interpretación adecuada de las festividades, creando recuerdos positivos y aprendiendo sobre la importancia del respeto y la convivencia.