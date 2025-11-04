DIRECMUR e Innovaedum viajan a SIMO 2025 para traer a la Región de Murcia las últimas tendencias educativas

Durante los días martes y miércoles de la semana pasada, más de cincuenta docentes y equipos directivos de centros educativos de la Región de Murcia, integrados en la asociación DIRECMUR e Innovaedum, participaron en una intensa experiencia formativa en SIMO Educación 2025, el mayor evento nacional dedicado a la innovación y a las tecnologías aplicadas a la enseñanza.

SIMO 2025 se celebró en IFEMA, en Madrid / L.O.

El objetivo de esta visita fue actualizar conocimientos, conocer de primera mano las nuevas tendencias educativas y establecer lazos con otras comunidades educativas, con el fin de trasladar posteriormente todas esas experiencias al día a día de los centros murcianos.

Fotos de grupo durante SIMO 2025. | L.O. / L.O.

A lo largo de las dos jornadas, los participantes asistieron a diversas ponencias, demostraciones y talleres sobre metodologías activas, inteligencia artificial aplicada a la educación, herramientas digitales para la evaluación y recursos para la atención a la diversidad.

Stand de la aplicación murciana LEEON para trabajar la lectura.

Uno de los momentos más destacados fue la charla ofrecida en el stand de LEEON, una aplicación 100% murciana que está revolucionando la manera de trabajar la competencia lectora en el aula. Los docentes valoraron muy positivamente poder conocer de primera mano un proyecto tecnológico nacido en la propia Región y con gran proyección nacional.

La jornada del martes por la tarde culminó con una visita guiada a las instalaciones del Grupo Anaya, donde los asistentes pudieron conocer los procesos de diseño, edición y distribución de los materiales educativos, así como las nuevas líneas editoriales orientadas a la digitalización y la innovación pedagógica.

El ambiente fue de entusiasmo y colaboración, y los docentes destacaron la importancia de mantener una formación continua y actualizada para seguir impulsando una escuela pública de calidad, adaptada a los retos del siglo XXI.

Con esta experiencia, DIRECMUR e Innovaedum reafirman su compromiso con la mejora educativa, apostando por la innovación, la cooperación entre centros y la transferencia de buenas prácticas al conjunto de la comunidad educativa murciana.

Y tras el éxito de esta edición, ya se ha comenzado a preparar la participación murciana en SIMO Educación 2026, con el propósito de seguir creciendo y compartiendo experiencias que impulsen la transformación educativa en nuestra Región.